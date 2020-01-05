Разыскивается беглец из военной части в Забайкалье!

Из военной части в Забайкальском крае сбежал солдат-срочник. Увы, надо напомнить: этот регион совсем недавно был отмечен другим жутким ЧП...

Инцидент случился в поселке Большая Тура. Как пишет Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России», уроженец города Юрюзань Челябинской области Артур Хакимов самовольно ушел из части 3 января. В этот день он сообщил матери по СМС, что решил сбежать, и извинился. После этого телефон был выключен.

Представитель правозащитной организации Ксения Феткуллина добавила, что срочник планировал добраться до Читы, а потом до Иркутска. Причина его побега пока неизвестна. Существует опасность, что Хакимов не сможет преодолеть путь от части до Иркутска зимой из-за морозов.