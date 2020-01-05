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Разыскивается беглец из военной части в Забайкалье!
По инф. rosbalt.ru   
05 Января 2020 г.
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Из военной части в Забайкальском крае сбежал солдат-срочник. Увы, надо напомнить: этот регион совсем недавно был отмечен другим жутким ЧП...

Из военной части в Забайкальском крае сбежал солдат-срочник.

Инцидент случился в поселке Большая Тура. Как пишет Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России», уроженец города Юрюзань Челябинской области Артур Хакимов самовольно ушел из части 3 января. В этот день он сообщил матери по СМС, что решил сбежать, и извинился. После этого телефон был выключен.

Представитель правозащитной организации Ксения Феткуллина добавила, что срочник планировал добраться до Читы, а потом до Иркутска. Причина его побега пока неизвестна. Существует опасность, что Хакимов не сможет преодолеть путь от части до Иркутска зимой из-за морозов.

  • Надо напомнить, что Забайкалье совсем недавно было отмечено другим жутким ЧП в военной части -  25 октября рядовой-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула открыл огонь по сослуживцам. Убиты восемь человек, в том числе два офицера, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов был задержан и арестован. В Минобороны заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы. В СМИ случившееся связывают с дедовщиной в части.
  • Увы, обоснованно гордясь своей армией - граждане России вынуждены и тревожиться за моральную атмосферу в ее рядах. Зло "дедовщины" еще не искоренено полностью (а именно она, как правило, толкает молодых ребят на необдуманные поступки...)

    • По инф. rosbalt.ru

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