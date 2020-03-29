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В селе Булум Хоринского района республики Бурятия 12-летний школьник спас четверых детей из горящего дома. О своем подвиге в тот день родителям шестиклассник ничего не сообщил, посчитав, что так на его месте сделал бы каждый.
Эта история произошла 22 марта. В одном из домов села загорелась веранда, отрезав путь на улицу хозяйке и ее детям, младшему из которых всего два года. В это время на велосипеде мимо проезжал Лубсан Цыбиков и сразу же бросился на помощь.
"Я принимал от женщины детей и относил их подальше от огня", - рассказал юный герой.
В итоге мальчик спас пять жизней еще до приезда пожарных. Мама и папа узнали о поступке сына только следующий день от знакомых. Спустя несколько дней о Лубсане уже говорило все село. В итоге председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить мальчика к награде.
«Поступок Лубсана — это настоящий подвиг, пример неравнодушия и отваги. Мальчик мог сам пострадать или даже погибнуть, но это не остановило его. Увидев, что малышам грозит беда, услышав их плач, он первым бросился на помощь. Он — истинный патриот и герой нашего времени», — отметили в республиканском следственном управлении СК РФ.
Каждый раз, когда узнаешь о таких вот историях, сердце просто разрывается, а особенно, если главные герои в них - дети. Ведь если ребенок не оставил в беде другого, помог, рискуя своей жизнью, значит перед нами человек с самой высокой буквы, а их, на самом деле, не так уж и много, таких людей. Наш портал для пожилых часто рассказывает о разных случаях из жизни, когда если бы не вовремя подоспевшая помощь, то все могло бы окончиться печально. И вот некоторые заголовки:
- Расскажите об этом своим друзьям!
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Шестиклассник из Бурятии спас четверых детей из огня. Герой!
В селе Булум Хоринского района республики Бурятия 12-летний школьник спас четверых детей из горящего дома. О своем подвиге в тот день родителям шестиклассник ничего не сообщил, посчитав, что так на его месте сделал бы каждый.
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