В Иркутском районе двое пятиклассников спасли садоводство от пожара

Двое пятиклассников спасли от пожара садоводство в Иркутском районе. Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть 10 апреля в 19:30.

Как рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №1 Андрей Татарников, огнеборцам позвонили подростки и сообщили, что рядом с садоводством «Содружество» горит трава. К месту пожара направили пожарный расчет.

– До места не ехали – летели, боялись потерять каждую минуту, потому что знали, что такое горящая трава рядом с деревянными постройками. Пал травы – серьезная угроза для любого населенного пункта, особенно при порывах ветра. Прибыв на место, мы встретили там двух мальчишек. Испачканные в саже и в пыли, подростки сделали веники из хвойных веток и прибивали ими кромку огня. Более того, они практически потушили пожар рядом с садоводством. Всего горело около двух гектаров сухой растительности, и мальчишки продолжали помогать нам, – отметил Андрей Татарников.

Добровольными пожарными оказались ученики 5 «В» класса Марковской средней школы. Мальчики рассказали, что увидели огонь, когда шли домой. Горело поле. Ребята позвонили на «101», но пожар быстро распространялся в сторону деревянных заборов. Поэтому подростки решили действовать сами. Им удалось остановить огонь.

Спасатели уверяют, что такой поступок не останется без внимания. Награда обязательно найдет своих героев.

По инф. Телеинформа

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