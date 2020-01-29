Астраханец забрался в ледяную воду, чтобы спасти собаку

В Астрахани мужчина спас тонувшую в ледяной воде собаку. Пес оказался в воде на городской набережной. На берегу его ждала хозяйка. (Добрая история со счастливым концом. Побольше бы таких! - прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В соцсетях появилась запись, где видно, как тонущая собака безуспешно пытается забраться на тонкий лед реки у набережной, и ее из воды вытаскивает за ошейник зашедший в воду мужчина. Очевидно, что собака домашняя — на берегу окончания спасательной миссии ждала женщина и дети, называвшие собаку по имени — Жуня.

В итоге Жуня была спасена, и мужчина тоже благополучно выбрался из воды.

Еще интересные новости о животных на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ