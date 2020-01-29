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Астраханец забрался в ледяную воду, чтобы спасти собаку

По инф. rosbalt.ru   
29 Января 2020 г.
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В Астрахани мужчина спас тонувшую в ледяной воде собаку. Пес оказался в воде на городской набережной. На берегу его ждала хозяйка. (Добрая история со счастливым концом. Побольше бы таких! - прим. МГ.)

Астраханец забрался в ледяную воду, чтобы спасти собаку

В соцсетях появилась запись, где видно, как тонущая собака безуспешно пытается забраться на тонкий лед реки у набережной, и ее из воды вытаскивает за ошейник зашедший в воду мужчина. Очевидно, что собака домашняя — на берегу окончания спасательной миссии ждала женщина и дети, называвшие собаку по имени — Жуня.

В итоге Жуня была спасена, и мужчина тоже благополучно выбрался из воды.

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