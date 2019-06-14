Шанс на российские паспорта получили 1,2 тыс людей на Донбассе и Луганщине

Жителям ДНР и ЛНР начали выдавать российские паспорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к МВД РФ. По словам собеседников, документы можно получить в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе.

Также уточняется, что одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей Донбасса из 12 тыс.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Для обращения с заявлением о получении российского паспорта не нужно отказываться от действующего украинского гражданства. Срок рассмотрения — до трех месяцев.

Тема российских паспортов для жителей востока Украины — не такая простая, как кажется некоторым. Вот некоторые заголовки по этому неоднозначному поводу: