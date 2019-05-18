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Европа рассматривает возможность отказа от въезда "украинско-российским гражданам"
По инф. rosbalt.ru   
18 Мая 2019 г.
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Страны Евросоюза рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, получившим паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре. Об этом сообщил брюссельський корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает УНИАН.

Европа рассматривает возможность отказа от въезда "украинско-российским гражданам"

По его словам, этот вопрос обсудили послы стран Евросоюза в Киеве. «Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами», — сообщил журналист.

По информации Йозвяка, пока только семь стран ЕС согласны на эти меры.

Как известно, президент РФ Владимир Путин подлисал указ, согласно которому жители неконтролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Правительство Украины уже приняло решение о признании «незаконными» паспорта РФ, которые будут выдавать жителям ДНР и ЛНР. Напомним заголовки некоторых публикаций в этой связи:

По инф. rosbalt.ru

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