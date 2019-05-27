С экс-мэра Владивостока надеются вытрясти три миллиарда

В Генпрокуратуре РФ подготовили иск на 3,2 млрд рублей к осужденному за коррупцию бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам. Основанием для иска стали выявленные факты картельного сговора Пушкарева и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата («Востокцемент»), пояснил в пресс-службе ГП. Сговор привел к подписанию не менее 90 контрактов на общую сумму 3,2 млрд рублей. «За содействие» сам Пушкарев получил 75 млн рублей. Как сообщает РИА Новости, в ГП отметили, что цель иска — возмещение причиненного бюджету ущерба и предотвращение неосновательного обогащения чиновников.

Напомним, в апреле Тверской суд Москвы приговрил Пушкарева к 15-ти годам заключения и штрафу в 500 млн рублей по делу о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как установило следствие, в 2008—2015 годах за взятки в 75 млн рублей он помогал «нужным» компаниям, принадлежавшим его брату, выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Приговор обжалован и в силу пока не вступил.

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