Быть мэром в России: от операций с миллиардами — до отсидки на полтора десятилетия

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей за превышение должностных полномочий, получение взятки в особо крупном размере и коммерческий подкуп. Обвинение просило отправить его в колонию на 17 лет.

Второму фигуранту того же дела — брату Пушкарева Андрею — присудили восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Третий фигурант — бывший директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников — получил 10 лет колонии и штраф на сумму свыше 375 млн рублей.

Никто из подсудимых не признал свою вину.

Пушкарев занимал пост мэра Владивостока на протяжении восьми лет, с мая 2008 года. В июне 2016 года он был задержан по подозрению в получении взяток на общую сумму 75 млн рублей — за то, что в период с 2009 по 2015 годы помогал нескольким компаниям получить заказы на строительство дорог.

После этого, по версии следствия, бывший градоначальник вместе со своим братом и Лушниковым создали преступную группу для хищения средств из владивостокского бюджета. В разработанной ими схеме участвовало предприятие «Востокцемент», принадлежавшее Игорю Пушкареву, но перед вступлением в должность мэра переоформленное им на брата. У этой компании для строительства дорог закупались стройматериалы по завышенным ценам.

Следователи оценивают нанесенный фигурантами ущерб в сотни миллионов рублей. По данным СКР, родственники Пушкарева обогатились более чем на 470 млн рублей.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что бывший мэр Владивостока возвел в заповеднике на озере Ханка трехэтажный особняк, хотя строительство там запрещено законом. Впоследствии дом был снесен по решению суда.

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Напомним, что в конце марта на том же Дальнем Востоке разыгрался скандал вокруг бывшего хабаровского губернатора Виктора Ишаева, который даже был какое-то время полпредом президента в ДФО. А ФСБ пришла к мэру крымской Евпатории... И таких примеров становится все больше. "Отлично, - скажет кто-то из наших читателей, - неприкасаемых нет!" Но в том-то и дело, что хорошо, да не совсем. Коррупция в стране процветает не потому, что во власть "просочились отдельные негодяи". А потому что сама власть устроена таким образом, что в "начальники" идут только для того, чтобы решать собственные (или своей семьи, клана...) бизнес-интересы. Ведь пост мэра любого города России - это доступ к бюджету, к формированию госзаказа, выделению земельных участков... Это - и есть истинные мотивы, по которым люди стремятся во власть (мы не говорим об романтиках-идеалистах, которые изредка встречаются и надолго в этой системе не задерживаются). При таком порядке вещей - следователей можно отправлять практически к любому мэру или начальнику госведомства!

Надо привыкнуть к тому, что святых в российской власти нет вообще - и не всплескивать руками, когда у очередного чиновника найдут вдруг и конфискуют миллиарды (как это случилось в Подмосковье с серпуховским Александром Шестуном). Правильный диагноз в таких случаях один: человек с кем-то "наверху" поссорился, потерял покровительство, выпал из бизнес-интересов вышестоящего начальства - и на него натравили спецслужбы (которые, кстати, тоже отчаянно грызутся между собой за влияние).

Коррупция есть во всем мире, и Россия тут вовсе не исключение из правил (не надо нам тут русофобию разводить!) Вся проблема в том, что в стране уничтожена политика как конкуренция за власть - и, значит, не работают легальные, публичные инструменты защиты общества от воров и стяжателей. Если бы за кресло того же мэра Владивостока шла нормальная политическая борьба - то о коррупционных поползновниях стало бы известно очень давно, политические противники Пушкарева раздули бы масштабный скандал в прессе, подключились бы правоохранители и независимый суд. Так это принято во всем мире. И непонятно, почему этого не может быть у нас?

Polit.ru

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