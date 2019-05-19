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Скандальное видео: 12 миллиардов полковника ФСБ пакуют в сумки и пакеты
По инф. rosbalt.ru   
19 Мая 2019 г.
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В интернете публикуется видео обысков у экс-начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, в ходе которых была изъята сумма в 12 млрд рублей. На кадрах видно, что правоохранителям потребовалось более 10 сумок и пакетов для того, чтобы упаковать изъятое имущество.

Ранее источники «Росбалта» сообщили, что при обыске в рамках «дела Черкалина» на трех квартирах была обнаружена и изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей. Однако официальная сумма взяток, которая фигурирует в деле, пока значительно меньше.

  • По версии следствия, Черкалин с октября 2013 года по февраль 2015 года получил через посредника от предпринимателя Назарова $850 тыс. «за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Уголовное дело в отношении начальника отдела Управления «К» было возбуждено по заявлению Назарова 23 апреля 2019 года. Через два дня он был задержан сотрудниками ФСБ РФ, а потом арестован.

По инф. rosbalt.ru

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