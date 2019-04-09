С бывшего подмосковного чиновника взыскано 10 миллиардов. Не повезло мужику...

Красногорский суд Подмосковья взыскал с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна имущество на 10 млрд рублей. Мы уже писали об этой шокирующей истории... А ведь найдутся люди, которые даже и посочувствуют хваткому чиновнику: "Просто не повезло. С кем-то поссорился. Воруют ведь все!.."

«Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить», — говорится в резолютивной части решения. Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества Шестуна, которое он получил незаконным путем.

В конце февраля Генпрокуратура РФ нашла неучтенное ранее имущество Александра Шестуна и увеличила исковые требования на 425 млн рублей.

Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, причиненный его действиями ущерб бюджету составил 62,8 млн рублей.

Заметим, что по поводу всей этой шокирующей коррупционной истории можно всплескивать руками - "Ах, куда страна катится!" (только толку от таких охов-ахов не будет никакого). А многие цинично скажут: "Просто не повезло мужику. Поссорился с кем-то. Воруют ведь все - но не все попадаются. И в чем-то будут правы: власть в России устроена таким образом, что в святость чиновников и "слуг государевых" верить могут только наивные идеалисты. Страна выживает как может под бременем "кормящихся" опричников - так было, есть и, вероятно, будет еще долго. Увы.

Polit.ru

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