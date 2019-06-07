Рост маткапитала обещают в 2020 году... Народятся ли детишки?

Материнский капитал с 1 января 2020 года увеличится до 470 тысяч рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью ТАСС.

«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4% — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тысяч», — сказал министр.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тысяч рублей.

Ранее депутаты Государственной Думы предложили продлить действие программы материнского капитала до 2025 года и расширить направления использования его средств, например, на получение образования матерью.

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Напомним, что Россия испытывает реальные демографические проблемы: по ряду причин трудоспособное население сокращается, и даже мигранты (для которых страна теряет привлекательность) не особенно восполняют эту убыль. Рождаемость крайне невысока - настолько, что РПЦ, например, предлагает запретить аборты. Между тем, недостатком рабочих рук власти оправдывают такие непопулярные меры как повышение пенсионного возраста... Ну, и стараются поддержать материнство и детство (как могут, точнее — как себе это представляют). Безусловно, "премии" за рождение ребятишек (а "материнский капитал" это, по сути, премиальные за помощь стране за восполнение рабочей силы) являются каким-то стимулом... но настолько ли значимым? Ведь мало родить — надо любовно поднимать ребенка, а значит — иметь веру в будущее, в стабильность собственной работы. На самом деле, российские молодые семьи с несколько большим энтузиазмом бы обзаводились потомством, если бы чувствовали, что экономическая ситуация благоприятна для больших и дружных семей. А что ваши дети и внуки думают на этот счет?

Polit.ru

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