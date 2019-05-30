Российских недобросовестных родителей перепишут в реестр

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание в России реестра лишенных родительских прав.

Оказавшиеся в таком реестре граждане не смогут усыновить или стать попечителем ребенка и соответственно получать на него выплаты. Сведения из реестра будут включаться в банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Законопроектом также возлагается обязанность на орган опеки и попечительства предоставлять сведения о недобросовестных опекунах (попечителях), приемных или патронатных родителях, а также лицах, лишенных родительских прав в установленный трехдневный срок на бумажном носителе, либо в электронном виде с использованием информационных технологий.

После того, как новый закон вступит в силу, в стране появятся три вида анкет, которые будут предоставляться в государственный банк данных: анкета ребенка, анкета гражданина и анкета недобросовестного гражданина. Новыми нормами также предлагается определить основания прекращения учета сведений о недобросовестных гражданах.

Как сообщила на заседании Госдумы замминистра просвещения Татьяна Синюгина, в России ежегодно передаются в семьи более 60 тыс. детей из детдомов, а возвращают обратно около 5 тыс. детей. «Но это те дети, которые устраивались семьи в разный период времени. Каждый такой случай — это чрезвычайная ситуация для ребенка, это огромная травма», — заметила Синюгина.

Напомним некоторые ужасающие заголовки про недобросовестных родителей и несчастных ребятишек:

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По инф. rosbalt.ru

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