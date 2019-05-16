Москва: мать девочки-маугли признана невменяемой

Психиатрическая экспертиза показала, что москвичка, бросившая пятилетнюю дочь в захламленной квартире, нездорова. Медики обследовали Ирину Гаращенко в следственном изоляторе, где она отбывает арест за то, как обращалась с девочкой.

«По результатам экспертизы она была признана невменяемой», — цитирует «Интерфакс» представителя городской Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова.

На мать завели дело о покушении на убийство дочери (ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 105 УК РФ), но освободят ли ее теперь, чтобы направить в психбольницу, не сообщается.

Истощенного ребенка в сильно замусоренной квартире на Ленинградском шоссе обнаружили 10 марта. Мать, как выяснилось, в это время находилась у любовника.

По инф. rosbalt.ru

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