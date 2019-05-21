ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Москва: самочка, подкинувшая ребенка в поликлинику, отпущена на свободу
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Матери, оставившей свою двухлетнюю дочь в столичной поликлинике, в Савеловском суде Москвы вручили постановление об освобождении из-под стражи. Об этом сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова, уточнив, что прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Марии Рудницкой.

Москва: самочка, подкинувшая ребенка в поликлинику, отпущена на свободу

При этом, по ее словам, передает агентство «Москва», суд также получил ходатайства об аресте Рудницкой и ее сожителя Султанмурадова.

Ранее сегодня стало известно, что женщину с сожителем отпустили из суда.

По факту инцидента завели дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 