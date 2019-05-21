Москва: самочка, подкинувшая ребенка в поликлинику, отпущена на свободу

Матери, оставившей свою двухлетнюю дочь в столичной поликлинике, в Савеловском суде Москвы вручили постановление об освобождении из-под стражи. Об этом сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова, уточнив, что прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Марии Рудницкой.

При этом, по ее словам, передает агентство «Москва», суд также получил ходатайства об аресте Рудницкой и ее сожителя Султанмурадова.

Ранее сегодня стало известно, что женщину с сожителем отпустили из суда.

Напомним, в поликлинике на севере Москвы 16 мая врачи обнаружили ребенка, оставленного без присмотра. Оказалось, что его мать с сожителем приняли решение о том, что ее ребенок будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям. Есть информация и о том, что это не первый ребенок, подкинутый подобным образом особой, которую и "матерью"-то назвать язык не поворачивается. Вон она, на видео...

По факту инцидента завели дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).

По инф. rosbalt.ru

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