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В первые недели марта в России зафиксирован значительный рост продаж витаминов и седативных (успокоительных) лекарственных препаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
«С 1 по 22 марта в российских аптеках было продано 21,1 млн упаковок витаминов. Это на 31% больше, чем за такой же период 2019 года (тогда было продано 16,03 млн упаковок). Рост продаж фиксируется также в категории седативных лекарственных препаратов. В марте этого года было продано 11,4 млн упаковок, что на 15% больше, чем годом ранее (9,98 млн упаковок)», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что, если в январе и феврале в среднем за неделю в аптеках продавалось 4-5 млн упаковок витаминов, то в середине марта за тот же период — уже более 9 млн.
Ранее аналитики выяснили, что из-за распространения коронавируса в России увеличились продажи туалетной бумаги, влажных салфеток, мыла и других средств личной гигиены.
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Россияне стали чаще покупать витамины и успокоительные. А что, время сейчас такое!
В первые недели марта в России зафиксирован значительный рост продаж витаминов и седативных (успокоительных) лекарственных препаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
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