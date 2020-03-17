Психологи объяснили ажиотаж вокруг продуктов и туалетной бумаги

Туалетная бумага стала одним из самых популярных товаров на фоне эпидемии коронавируса наряду с антисептиками и продуктами длительного хранения.

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Психологи рассказали австрийскому изданию Kurier, что объяснение этого кроется в страхе перед длительным карантином, так как людей призывают не покидать свой дом или квартиру без крайней необходимости.

«Новый коронавирус вызывает своего рода психологию выживания, при которой мы максимально возможное время проводим дома и обходимся только самым необходимым. К нему, конечно, относится и туалетная бумага», — отмечает Франк Ферли, профессор Темпльского университета и бывший президент Американской психологической ассоциации».

Со своей стороны Стивен Тейлор — клинический психолог и автор книги «Психология пандемий», — отмечает, что запасы туалетной бумаги дают населению чувство контроля — дефицитное в неопределенные времена пандемии.

«Если это дает людям ощущение того, что они сделали все, что могли, то так они могут освободиться от страха», — добавляет он.

Специалисты отмечают, что паника перед новым коронавирусом связана с его малоизученностью и множеством противоречивой информации. При этом панические закупки вызывают цепную реакцию, которую усугубляют фотографии пустых полок в супермаркетах.

Напомним, жители США начали массово скупать огнестрельное оружие и сухие пайки из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, коронавирусом в США заражены более 3700 человек, 69 скончались.

Жители Петербурга жалуются, что в городе пропали антисептики, медицинские маски и даже строительные респираторы. Защитные средства, которые рекомендуют применять медики в период распространения нового коронавируса, не купить.

Кроме того, стоит отметить, что в минувшие выходные в российских магазинах вырос спрос на продукты питания длительного хранения.

Жители Ярославля скупают крупы, макароны и тушенку. Дефицита этих товаров пока нет.

В Екатеринбурге владельцы крупных продуктовых сетей также заметили повышенный спрос на товары длительного хранения. По данным издания «Моменты», в магазинах некоторых сетей «полки с крупами и тушенкой абсолютно пустые». Также горожане скупают санитайзеры, в основном — антисептики для рук.

Если горожане продолжат скупать средства защиты с такой скоростью, то товар закончится уже через несколько недель, отмечают источники уральского портала.

За прошедшие 24 часа в мире подтверждено 13903 новых случая заражения коронавирусом. Скончались за этот же период 862 человека, сообщает ВОЗ. По информации организации, из всех случаев заражения только 29 зафиксированы на территории материкового Китая. Общее число инфицированных во всем мире к данному моменту составило 167511 человек. Общее число летальных исходов достигло 6606, причем 3388 из них — за пределами КНР. Вырус выявлен в 151 стране.

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По инф. rosbalt.ru

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