Психологи объяснили ажиотаж вокруг продуктов и туалетной бумаги

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Психологи рассказали австрийскому изданию Kurier, что объяснение этого кроется в страхе перед длительным карантином, так как людей призывают не покидать свой дом или квартиру без крайней необходимости.
«Новый коронавирус вызывает своего рода психологию выживания, при которой мы максимально возможное время проводим дома и обходимся только самым необходимым. К нему, конечно, относится и туалетная бумага», — отмечает Франк Ферли, профессор Темпльского университета и бывший президент Американской психологической ассоциации».
Со своей стороны Стивен Тейлор — клинический психолог и автор книги «Психология пандемий», — отмечает, что запасы туалетной бумаги дают населению чувство контроля — дефицитное в неопределенные времена пандемии.
«Если это дает людям ощущение того, что они сделали все, что могли, то так они могут освободиться от страха», — добавляет он.
Специалисты отмечают, что паника перед новым коронавирусом связана с его малоизученностью и множеством противоречивой информации. При этом панические закупки вызывают цепную реакцию, которую усугубляют фотографии пустых полок в супермаркетах.
Напомним, жители США начали массово скупать огнестрельное оружие и сухие пайки из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, коронавирусом в США заражены более 3700 человек, 69 скончались.
Жители Петербурга жалуются, что в городе пропали антисептики, медицинские маски и даже строительные респираторы. Защитные средства, которые рекомендуют применять медики в период распространения нового коронавируса, не купить.
Кроме того, стоит отметить, что в минувшие выходные в российских магазинах вырос спрос на продукты питания длительного хранения.
Жители Ярославля скупают крупы, макароны и тушенку. Дефицита этих товаров пока нет.
В Екатеринбурге владельцы крупных продуктовых сетей также заметили повышенный спрос на товары длительного хранения. По данным издания «Моменты», в магазинах некоторых сетей «полки с крупами и тушенкой абсолютно пустые». Также горожане скупают санитайзеры, в основном — антисептики для рук.
Если горожане продолжат скупать средства защиты с такой скоростью, то товар закончится уже через несколько недель, отмечают источники уральского портала.
За прошедшие 24 часа в мире подтверждено 13903 новых случая заражения коронавирусом. Скончались за этот же период 862 человека, сообщает ВОЗ. По информации организации, из всех случаев заражения только 29 зафиксированы на территории материкового Китая. Общее число инфицированных во всем мире к данному моменту составило 167511 человек. Общее число летальных исходов достигло 6606, причем 3388 из них — за пределами КНР. Вырус выявлен в 151 стране.
В семье Гогена Солнцева случилось страшное горе. В распоряжении журналистов оказались уникальные фотографии: шоумен закатывает в больничные покои инвалидную коляску, на которой сидит… его жена – пенсионерка Екатерина Терешкович.
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий не взимать оплату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае, если объем потребления электроэнергии в жилом помещении в расчетном месяце не превышает 30 кВт. Документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
Суд города Иокогама вынес смертный приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника местного дома-интерната для людей с ограниченными умственными возможностями Сатоси Уэмацы. Он признан виновным в убийстве 19 человек. Мы подробно рассказывали об этой жуткой истории...
В Абхазии 22 марта состоятся выборы в президенты республики. За несколько дней до события Мусса Экзеков, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) опубликовал в Инстаграм обращение к претендентам на высший государственный пост и гражданам страны. Он призвал присоединиться к деятельности конгресса в помощи жителям республики, отметив, что в Абхазии большое количество проблем у населения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, какие меры собирается предпринять правительство, чтобы бороться с распространением коронавируса COVID-19. Власти потратят на это 300 млрд рублей из госбюджета. (Немалые деньги, которые могли бы пойти на улучшения благосостояния пенсионеров, согласитесь! - прим. МГ.). Кроме того, стало известно об ограничении въезда иностранцев в Россию.
Неизвестные за сутки 16 марта сообщили о «минировании» пяти самолетов. Четыре из них выполняли рейсы из Москвы в Челябинск, Пермь, Тюмень и Уфу, и один — из Новосибирска в Москву. Об этом сообщили собственные источники в экстренных службах.
СМИ сообщили о двух новых трагедиях с детьми. Так, в Подмосковье маленькая девочка утонула в искусственном пруду во дворе дома, а в столице аниматор на детском празднике окатила ребенка сухим льдом. Мальчик получил ожоги головы.
78-летний правозащитник Лев Пономарев, задержанный в минувшую субботу, 14 марта, на пикетах против политических репрессий и избитый в ОВД «Таганский», рассказал о своем самочувствии и дальнейших мерах по защите своих прав.
В Петербурге в возрасте 72 лет скончался доктор медицинских наук, профессор Борис Афанасьев, директор Института детской гематологии и трансплантологии имени Горбачевой ПСПбГМУ имени Павлова, сообщает Минздрав России.
Вместе с ростом числа заболевших новым коронавирусом COVID-19 в России появляется все больше новых фактов об этой опасной инфекции. Так, стало известно, как переносят ее дети, что наибольший вред коронавирус представляет для курильщиков, и какими симптомами проявляет себя болезнь. Рассказываем по порядку.
Актриса Любовь Толкалина призналась, что вышла замуж после четырех лет отношений с возлюбленным. У 42-летней Толкалиной была семья с режиссером Егором Кончаловским, актриса родила от него дочь Марию. Но официально их брак не был зарегистрирован.
Перед судом предстанут три жительницы Братска, которые похищали сбережения пожилых горожан, незаметно меняя их на билеты «Банка приколов». В настоящее время потерпевшими признаны девять человек, сумма ущерба составила около 340 тысяч рублей.
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