Окончание президентского срока Путина: чем он займется дальше – версии разные

"Гипотеза о тандеме в высших эшелонах государственной власти, как в случае с Медведевым, не принадлежит к числу предпочтительных", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"Глава Кремля сейчас как никогда является распорядителем текущего политического момента в России. 15 января Владимир Путин в один миг объявил о конституционных реформах и об отставке правительства. Говорят, что министров предупредили только в то же утро; премьер-министра Дмитрия Медведева за несколько дней; что касается его преемника , то его назначили в тот же день. При этом ничего не просочилось в прессу", - говорится в статье.

"(...) Почему все было сделано в таком темпе? "Чтобы максимально контролировать ситуацию", - отвечает Татьяна Становая, научный сотрудник Московского Центра Карнеги. Также пришло время возобновить социальную поддержку в надежде на положительные результаты выборов со стороны населения, с учетом ухудшения его морального состояния, в частности, после пенсионной реформы 2018 года".

"(...) В эти дни в Москве в газетах и блогах выдвигалось множество сценариев. Однако тот, кто посмел бы претендовать на знание того, что происходит "в голове у Путина", оказался бы весьма самонадеянным, - комментирует Барлюэ. - (...) Не стало неожиданностью напоминание Владимира Путина о том, что речь не идет об отказе от президентского режима. На его взгляд, парламентская республика в России нецелесообразна".

"Все инициированные Путиным поправки направлены не на укрепление его собственной позиции после ухода с поста президента, а на создание механизмов, которые позволят разрешить его разногласия с будущим президентом в случае, если таковые возникнут", - подчеркивает Татьяна Становая.

"Но какое же место он намерен себе зарезервировать? Этот вопрос оказывается в центре всевозможных домыслов. Ходят разговоры об усилении роли Государственного совета - консультативного органа, созданного в 2000 году, который мог бы послужить экс-президенту платформой для координации ключевых стратегических решений. Гипотеза о тандеме, как в случае с Медведевым, не является предпочтительной. На этой неделе Путин сам исключил возможность "двоевластия" в высших эшелонах государственной власти", - пишет Le Monde.

По мнению Татьяны Становой, для Путина вопрос заключается не в том, чтобы играть институционную роль, а в том, чтобы иметь политическое влияние. Такое влияние стало возможным благодаря трем сильным рычагам: это его личная популярность, партия власти "Единая Россия" и приближенные из его первого круга. Однако с одним условием, предупреждает исследовательница: "Единственной гарантией для того, чтобы он сохранил значительное место, станет лояльность его преемника на президентском посту".

"Отдельные комментаторы склоняются к версии о мнимом уходе Путина после 2024 года. И наоборот, "было бы неразумно априори исключать сценарий реального ухода", - подчеркивает Арно Дубьен, директор аналитического центра "Обсерво" в Москве. В минувшую субботу президент также раскритиковал геронтократию, которая преобладала в СССР в начале 1980-х годов, - говорится в статье. "На данный момент это скорее перебалансирование, чем революция", также отмечает Арно Дубьен. И добавляет: "Владимир Путин готов ко всякой неожиданности и, похоже, прежде всего стремится ограничить риски, связанные с истечением своего президентского срока в 2024 году".

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Перевод Inopressa.ru

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