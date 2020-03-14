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В России число заразившихся коронавирусом продолжает расти
По инф. rosbalt.ru   
14 Марта 2020 г.
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Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за последние сутки увеличилось с 34 до 45. Об этом сообщает правительственный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В России число заразившихся коронавирусом продолжает расти

Напомним, Минздрав РФ ранее уточнил, что навещать находящихся на карантине из-за коронавируса запрещено в силу риска заразиться. Однако те, кто находятся в стационаре, могут использовать телефоны и другие средства связи для общения с семьей и друзьями. Родственники также могут передавать на карантин еду и личные вещи, но подробности надо уточнять в справочном медицинского учреждения, где находится человек.

Кроме того, Минздрав рекомендует россиянам не ездить в страны, где регистрируются случаи нового коронавируса.

А вот еще свежие новости по теме:

Половина — 50% — опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян вообще не боятся заболеть новым коронавирусом COVID-19.

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Опасения по этому поводу выразили 48% респондентов, в том числе 16% боятся «сильно», а 32% — немного. Затруднились с ответом 2% опрошенных.

Еще 48% опрошенных выразили мнение, что СМИ преувеличивают опасность коронавируса. Десятая часть россиян заявили, что опасность, наоборот, уменьшают. 24% думают, что опасность коронавируса оценивает объективно. 18% затруднились ответить.

Также 43% россиян считают, что СМИ уделяют слишком много внимания теме коронавируса, и ровно столько же респондентов думают, что внимания этой теме уделяется столько, сколько нужно. Еще 6% сказали, что внимания уделяется мало.

  • Опрос проведен 12 марта в 104 населенных пунктах в 53 регионах среди 1,5 тыс. респондентов.
  • 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По всем миру заболели более 125 тыс. человек, почти 5 тыс. скончались. Вирус обнаружен в 110 странах.
***

В Приморском крае выписались из больницы последние российские туристы, которые отправились в круиз на оказавшемся плавучим очагом коронавируса лайнере Diamond Princess.

«Сегодня выписались последние два туриста», — заявил региональный Минздрав.

Анализы на коронавирус у россиян — отрицательные, подчеркнуло ведомство.

Ранее были выписаны еще семеро их соотечественников.

Инфекцию COVID-19 на судно занес сошедший на сушу в Гонконге китаец. Лайнер был поставлен на карантин у берегов Японии. Всего на Diamond Princess заразились около 700 человек.

***

Столица располагает всем необходимым медоборудованием для борьбы с новым китайским коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам чиновницы, у столицы есть почти 5 тыс. аппаратов ИВЛ. Еще 265 аппаратов дополнительно резервируется для людей, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.

Ракова также сообщила, что Москва имеет шесть аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, а до конца апреля планируется закупить еще 23.

Ранее стало известно, что в «новой Москве» построят из быстровозводимых конструкций мобильный комплекс для лечения больных коронавирусом.

***

Глава Пермского края сообщил о подтверждении первого случая коронавируса у жителя региона.

Накануне Минздрав сообщил, что пермяк 10 марта вернулся из Франции, а 12 марта был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Отмечалось, что определяется круг контактных лиц пациента

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в пятницу сообщил, что Роспотребнадзор зарегистрировал первый и пока единственный случай заражения коронавирусом в крае. Контактные лица находится на карантине.

Махонин призвал слушаться рекомендаций врачей и не поддаваться панике.

По инф. rosbalt.ru

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