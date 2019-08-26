Минобороны показало, как запускается грозная «Булава». Страшновато, да...

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.

По информации ведомства, испытания проводились 24 августа и прошли успешно. В этот же день был совершен пуск баллистической ракеты «Синева» с атомной подлодки «Тула».

«Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка», — сказано в описании под видео.

Напомним, «Булава» — это новейшая российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе, предназначена для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей». «Синева» — межконтинентальная многоступенчатая ракета с разделяющейся головной частью.

Напомним, когда мы пишем об армии (предмете законной гордости россиян!) - мы часто делаем это в контексте гонки вооружений. Дело в том, что современное оружие - это огромные затраты денег, материальных ресурсов и человеческого труда. Здорово, когда мы чувствуем, что рубежи Родины надежно защищены... И тревожно, когда понимаем: все это - не бесплатно. На эти деньги могли быть построены больницы и школы, повышены зарплаты педагогам и врачам, повышены пенсии... И встает вопрос о состоянии российской экономики: в состоянии ли она поддерживать должный ("устрашающий") уровен вооружений - и достойную жизнь нам и нашим детям-внукам? На этот вопрос - однозначного ответа нет. А он очень тревожен.

Polit.ru

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