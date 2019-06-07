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"Реконструирован" полет сгоревшего "Суперджета". Ждем выводов — чья вина?
По инф. rosbalt.ru   
07 Июня 2019 г.
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который 5 мая потерпел катастрофу в моковском аэропорту «Шереметьево».

"Реконструирован" полет сгоревшего "Суперджета". Ждем выводов — чья вина?

В сообщении МАК говорится, что реконструкция проведена на основании данных средств объективного полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров пилотов между собой и с диспетчерами аэропорта. Предварительный отчет о катастрофе МАК обещает обнародовать в ближайшее время, указав, что все члены технической комиссии пришли к единому мнению о достаточности рекомендаций авиационным структурам на данном этапе расследования. В дальнейшем рекомендации могут быть расширены.

По инф. rosbalt.ru

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