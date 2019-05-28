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Точные причины крушения SSJ-100 пообещали назвать в июле. И рассказать всем

Polit.ru   
28 Мая 2019 г.
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Межгосударственный авиационный комитет может предоставить предварительный отчет об авиакатастрофе самолета SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», который сгорел в Шереметьево, в течение полутора месяцев, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Министр заверил, что отчет будет доступен для общественности.

«Говорил про 2–3 месяца. Я думаю, что 2–3 месяца — это, конечно, слишком долго. Мы сейчас с Межгосударственным авиационным комитетом взаимодействуем. Я думаю, что в пределах полутора месяцев они предварительный отчет подготовят. И он будет официально озвучен, опубликован»,— приводит ТАСС слова Дитриха

Ранее сообщалось, что эксперты установили перегруз SSJ-100 в 1,6 тонны при посадке. Источники сообщали, что комиссия не имеет претензий к техническому состоянию самолета, но выдвинула версию об ошибках пилотов.

Разбор имеющейся информации о катастрофе от НТВ:

Пассажирский самолет «Аэрофлота» 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Всего на борту находились 78 человек. В результате пожара 41 человек погиб, среди них один иностранец — американский гражданин. 34 пассажира и четверо членов экипажа спаслись. Пятый член команды — бортпроводник Максим Моисеев также оказался в числе погибших. «Аэрофлот» на следующий день после трагедии сообщил о решении выплатить по 5 млн рублей семьям каждого погибшего в авиакатастрофе в «Шереметьево», по 2 млн — пострадавшим пассажирам и по 1 млн рублей — тем, кому не потребовалась госпитализация.

Одним из выживших оказался глава закрытого города Североморск Владимир Евменьков. Он рассказал, что при взлете увидел в иллюминатор, как в правый двигатель два раза ударила молния. После этого командир заявил, что борт возвращается в аэропорт вылета. После приземления эвакуация проходила довольно спокойно, заверил чиновник.  Подробный рассказ выжившего пассажира можно прочитать по ссылке.

Polit.ru

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