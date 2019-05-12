Катастрофа SSJ-100: погибшие даже не успели отстегнуть ремни безопасности

Пассажиры передней части Sukhoi Superjet, который загорелся после жесткой посадки в московском аэропорту «Шереметьево», не мешали покидать судно пассажирам хвостовой, пишет ТАСС.

При этом несколько выживших из сидевших в хвосте спаслись благодаря тому, что еще до остановки SSJ-100 перешли вперед, приводит агентство сообщение своего источника.

Таким образом, вызвавшие резонанс данные о том, что пассажиры, хватавшие ручную кладь, препятствуя эвакуации из пылающего самолета «Аэрофлота», оказались неверны. (Напомним, это совпадает с достаточно подробным рассказом выжившего очевидца, который мы уже публиковали).

Судя по положению тел многих людей, найденных в хвосте суперджета, они «не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах», добавляет СМИ. «Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», — гласит эта версия.

Жертвами трагедии в «Шереметьево» 5 мая стал 41 человек, среди них один иностранец — американский гражданин. 34 пассажира и четверо членов экипажа спаслись. Пятый член команды — бортпроводник Максим Моисеев также оказался в числе погибших.

По инф. rosbalt.ru

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