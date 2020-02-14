Путин: пусть всегда будет «мама», пусть всегда будет «папа»

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. Это правильно, заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

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Как сообщает ТАСС, Путин заверил, что пока он остается президентом России, понятия «папа» и «мама» в стране не исчезнут, и не будет «родителей номер один и номер два». При этом Путин призвал быть аккуратнее с понятием «семьи», пояснив: как быть, если семья, к примеру, неполная?

«Надо уточнить некоторые вещи: брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», — подчеркнул президент.

Напомним, осенью прошлого года Путин уже выражал надежду, что в России словосочетания «родитель номер один» и «родитель номер два» никогда не заменят слово «мама». Об этом он заявил в Нальчике на заседании Совета по межнациональным отношениям. Путин напомнил, что подобная «подмена понятий» уже имеет место. «Вы сказали, что слово „мама“ невозможно заменить. Оказывается, возможно — в некоторых странах», — сказал он, обращаясь к участникам заседания. Путин добавил, что надеется: в России такого никогда не произойдет.

В 2019 году парламент Франции принял поправку о замене понятий «отец и мать» на «родитель 1 и родитель 2» в школьных формулярах. Это связано, в том числе, с ростом количества французских семей, где дети воспитываются однополыми родителями. В США подобные официальные формулировки были приняты еще в 2011 году.

Подмена понятий в отношении родителей, конечно же недопустима, прав в этом плане президент Путин. Для ребенка, живущего в традиционной семье, должны быть и мама, и отец. Но это при идеальном раскладе, который бывает не всегда. Порой родителям лучше расстаться и не травмировать психику ребенка, нежели чем изматывать его каждодневными ссорами и выяснением отношений. А что касается понятий «родитель 1 и родитель 2», то тут все сложнее. Однополые браки в России запрещены, но, тем не менее, такие семьи в стране есть, где детей воспитывают две мамы. И как называть их? Наверное, просто «мама»? Короче, далеко не все (и в жизни, и в языке) регулируется законом - как бы мы его ни уважали.



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По инф. rosbalt.ru

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