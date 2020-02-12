Своих бы прокормить или почему россияне все реже усыновляют сирот

В 2019 году в России было усыновлено менее 11 тыс. детей, сообщил председатель Верховного суда России (ВС) Вячеслав Лебедев на совещании с судьями регионов.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По его словам, передает РИА «Новости», количество дел об усыновлении продолжает сокращаться. Так, за прошлый суды рассмотрели 10,9 тыс. таких дел, при этом 202 ребенка усыновили иностранцы. В 2018-м таких дел было 11,8 тыс. и 248 детей.

Лебедев подчеркнул, что в таких условиях забота государства о детях-сиротах и судебная защита их прав приобретают особую важность.

Экономическая ситуация в стране, прямо скажем, сейчас не самая благополучная, во многом из-за этого каждый десятый россиянин заводить даже своих детей в принципе не хочет, а что уж говорить об усыновлении. Ведь новому члену семьи нужно будет покупать еду, одежду, заниматься его развитием и образованием, а на все это нужны средства. А где их взять, если люди живут от зарплаты до зарплаты - оттягивая по возможности платежи по кредитам, а то и беря новые займы для погашения старых, покупают товары в магазинах исключительно по акциям, причём качество товаров не сказать, чтобы оказывается хорошим, увы. Между тем, напомним, государство в последнее время активно пытается регламентировать процесс усыновления. Кроме того, власти задумались о том, чтобы создать реестр недобросовестных родителей и внести изменения в правила усыновления сирот. Напомним еще заголовки по теме:



По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...