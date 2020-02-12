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Своих бы прокормить или почему россияне все реже усыновляют сирот
По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2020 г.
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В 2019 году в России было усыновлено менее 11 тыс. детей, сообщил председатель Верховного суда России (ВС) Вячеслав Лебедев на совещании с судьями регионов.

Своих бы прокормить: россияне все реже устыновляют сирот

По его словам, передает РИА «Новости», количество дел об усыновлении продолжает сокращаться. Так, за прошлый суды рассмотрели 10,9 тыс. таких дел, при этом 202 ребенка усыновили иностранцы. В 2018-м таких дел было 11,8 тыс. и 248 детей.

Лебедев подчеркнул, что в таких условиях забота государства о детях-сиротах и судебная защита их прав приобретают особую важность.

Экономическая ситуация в стране, прямо скажем, сейчас не самая благополучная, во многом из-за этого каждый десятый россиянин заводить даже своих детей в принципе не хочет, а что уж говорить об усыновлении. Ведь новому члену семьи нужно будет покупать еду, одежду, заниматься его развитием и образованием, а на все это нужны средства. А где их взять, если люди живут от зарплаты до зарплаты - оттягивая по возможности платежи по кредитам, а то и беря новые займы для погашения старых, покупают товары в магазинах исключительно по акциям, причём качество товаров не сказать, чтобы оказывается хорошим, увы. Между тем, напомним, государство в последнее время активно пытается регламентировать процесс усыновления. Кроме того, власти задумались о том, чтобы  создать реестр недобросовестных родителей и внести изменения в правила усыновления сирот. Напомним еще заголовки по теме:

По инф. rosbalt.ru

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