Женщина бывает одинокой по собственному желанию. Так ли это плохо?

"Образ незамужней, грустной и одинокой женщины устарел. Некоторые женщины даже отстаивают свое право на сознательный выбор, который делает их намного счастливее", - пишет журналистка Дженнифер Паджеми в издании Slate.fr.

"В свои почти 30 лет актриса Эмма Уотсон похожа на многих женщин ее возраста: она чувствует давление накануне преодоления тридцатилетнего рубежа, когда положено иметь мужа и ребенка. "Это просто невероятный источник беспокойства", - сказала она в интервью британскому изданию Vogue в ноябре прошлого года, добавив, что она очень хорошо переживает свое незамужнее положение. "Его принятие заняло у меня много времени, но я очень счастлива быть одна. Я нахожусь в отношениях с самой собой. Я сама являюсь своим партнером".

"(...) Незамужние женщины, которые полностью принимают свой статус и даже отстаивают свое право на него, становятся менее редкими и незаметными. В 2018 году во Франции 38% женщин старше 15 лет не состояли в браке (не овдовели и не развелись) по сравнению с 44% мужчин. Но что мы на самом деле имеем в виду, когда говорим о безбрачии?" - задумывается журналистка.

"(...) Речь идет, прежде всего, об административной ячейке в противовес к словам "женат" или "замужем", о способе организации общества, приведения в порядок сложных реалий и маркировки людей. Нас стремятся обозначить, иногда мы сами себя определяем, чтобы присвоить себе устойчивую идентичность, хотя она всегда находится в движении. Моногамная и гетеросексуальная супружеская модель - это только одна из возможностей. Социальные запреты многочисленны, противоречивы и имеют тенденцию затенять ключевой вопрос: о присутствии любви", - считает Жюльет Рейно, лингвист, анализирующий социальные гендерные представления в современных обществах.

"Для 30-летней учительницы литературы Матильды отсутствие отношений является "добровольным" выбором, который она сделала после тяжелого расставания. "Мой последний парень очень ревновал меня, когда я разговаривала с каким-либо мужчиной, он мог наказывать меня молчанием в течение нескольких дней. И тогда я предпочла оставить его, потому что чувствовала, что медленно умираю", - объясняет она.

"(...) Безбрачие всегда представляется как "трудный переходный период". Если безбрачие мужчины считается временным, то безбрачие женщины рассматривается как некое наказание. У мужчины безбрачие ничего не отнимает, зато у женщины оно может отобрать возможность материнства, ее "общественное предназначение"... Рассматриваемые ценности по умолчанию всегда одинаковы: цель состоит в том, чтобы удачно "пристроиться", - указывает Жюльет Рейно.

"(...) Мне приходится сталкиваться с почти ежедневными замечаниями моих родственников. Большинство окружающих меня людей верят в Прекрасного Принца, хорошего парня, который придет и изменит мою жизнь, или же мне говорят, что проблема во мне самой, и что если я изменю свое поведение, то я "наконец-то" найду любовь. В социальном плане мы все еще очень далеки от того, чтобы признать, что 30-летняя женщина может быть одинокой по собственному выбору", - сетует 30-летняя Диара.

"Следует признать, что принуждение по поводу вступления в брак менее сильно, чем в прошлом, но Жюльет Рейно напоминает, что на карту поставлено "определение гендерных ролей: женщина должна стать матерью". "Принуждение не обязательно является явным, хотя уже начиная с 30 лет навязчивые комментарии и вопросы становятся все более частыми. Предполагается, что гетеросексуальные женщины в западных обществах вступают в брак и выполняют свое социальное предназначение: иметь ребенка. Незамужняя женщина не имеет социального существования, она ничему не соответствует. С определенного возраста считается, что лучше быть разведенной или одинокой матерью".

"(...) Луиза Амара, социальный менеджер из Парижа, решила запустить подкаст Джунгли одиночек, потому что "патриархальное общество побуждает нас рассматривать только одну модель возможной самореализации, от нас самих зависит предложить другую модель и жить иначе", - утверждает она в тексте презентации и уточняет, что ее подкаст будет "как можно более инклюзивным".

"(...) Но если для одиноких женщин и настанет благоприятное будущее, когда на них перестанут указывать пальцем из-за отсутствия партнера или ребенка, то это произойдет только путем радикальных изменений, считает Жюльет Рейно: "В понятии безбрачия поставлен на карту в целом вопрос о сексуальной жизни и, в более общем смысле, об организации общества. Супружеская пара является прежде всего договорным соглашением, связанным с воспроизводством. Противопоставление административного статуса "женат"и "холост" подвергается испытанию самой эволюцией нашего образа жизни - мы не обязательно живем с со своей супругой или супругом, мы можем всю жизнь состоять во внебрачном сожительстве. Но пока есть понятие ячейки общества, надо действовать так, чтобы попасть в ее состав. Чтобы положение изменилось, потребуется начать с опыта, а не с установленных конфигураций".

"(...) Что касается Матильды, то она уже успокоилась: "Раньше я представляла одинокую женщину как незавершенную личность, которой, к несчастью, не хватает партнера. Сейчас с этим покончено, у меня даже создается впечатления, что теперь выдвигается на первый план сила тех женщин, которые выбирают одиночество".

"Что ж, тем лучше", - резюмирует издание.

Каждый сам выбирает, как строить собственную жизнь. И в плане поиска своего спутника и вступления в брак тоже. Как и в любом явлении, у одиночества есть свои плюсы и минусы. У замужних дам может оставаться меньше времени на себя, а больше наоборот бывает хлопот, связанных с домом, детьми и т.д. Незамужние более свободны – и в плане временных ресурсов, и в плане распоряжения своей жизнью – куда поехать, на что потратиться, с кем знакомиться и т.д. Правда, если одиночество выбирается в молодости, а затем вдруг хочется иметь детей, время может быть безвозвратно упущено, в этом надо отдавать себе отчет. Надежда только на современные репродуктивные технологи может не оправдаться. Но каждому здесь все-таки свое.

А вы наблюдаете реальные примеры подобного образа жизни? Может кто-то из ваших знакомых вместо семьи выбирает одиночество? Как вы сами ко всему этому относитесь?

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Перевод Inopressa.ru

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