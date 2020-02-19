Протоиерей Смирнов рад резонансу из-за своих слов о гражданских женах

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов рассказал журналистам, как относится к угрозам после его скандального высказывания о гражданских женах.

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По словам священника, он не боится угроз со стороны осуждающих его людей. Он отметил, что не боится и возможного нападения, так как «еще сам навыки бокса не потерял».

Глава патриаршей комиссии также заявил, что доволен тем, что его высказывание обсуждается в обществе. «Я очень рад резонансу. Если хотя бы 15% девятиклассниц меня услышат, то, по крайней мере, у некоторых появится возможность стать счастливыми», — пояснил священник.

Ранее отец Димитрий в воскресенье, 16 февраля, на встрече с православными верующими назвал женщин, именующих себя «гражданскими женами», «бесплатными проститутками».

В самой же РПЦ назвали «неудачным троллингом» заявление протоиерея.

Об этом председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале. По словам Легойды, «троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не „в РПЦ считают“, но мнение одного лишь священника».

Легойда также назвал подобные высказывания недопустимыми и добавил, что Смирнов «про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».

По инф. rosbalt.ru

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