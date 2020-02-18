Протоиерей Смирнов после высказывания о гражданских женах оказался в центре скандала

Высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоирея Дмитрия Смирнова о женщинах, идущих на гражданский брак, вызвало немалую волну критики в обществе. Люди требуют призвать представителя РПЦ к ответу.
Резкость высказывания оценили в Госдуме и Совфеде.
На сайте change.org размещена петиция с требованием призвать к ответу протоиерея Димитрия Смирнова, назвавшего «бесплатными проститутками» женщин, находящихся в гражданском браке. Петиция адресована Верховному суду РФ.
«Он так считает. Это мнение его. И держать в себе свою глупость его мама не учила, поэтому он, не стесняясь, выплеснул это наружу», — отмечает женщина-автор петиции. Она требует призвать протоиерея к ответу за публичные оскорбления женщин и за вторжение в личную жизнь. Каждый имеет право самостоятельно решать, как ему строить и свою личную жизнь и взаимоотношения с близкими людьми, и никто не вправе ни указывать, ни, тем более, оскорблять за это, подчеркивается в петиции.
В РПЦ заявление Дмитрия Смирнова назвали «неудачным троллингом» (то есть социальной провокацией - прим. МГ.) Об этом председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Telegram-канале. По словам Легойды, «троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не „в РПЦ считают“, но мнение одного лишь священника». Легойда также назвал подобные высказывания недопустимыми и добавил, что Смирнов «про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл».
Сам Смирнов пояснил, что таким образом пытался «обратить внимание общественности на проблему» и «защитить женщин от неподобающего отношения».
Юрист из Приморья Максим Чихунов и вовсе уже обратился в Генпрокуратуру с призывом наказать протоиерея. Он подал заявление о привлечении протоиерея Дмитрия к уголовной ответственности по статье «Клевета», а также статье «Оскорбление» (КоАП). «Он в своей речи обвиняет женщин в совершении правонарушения по статье „Занятие проституцией“», — объяснил Максим Чихунов в Facebook.
Также подала заявления в СК РФ, МВД и прокуратуру Москвы известная телеведущая и юрист Екатерина Гордон. По ее словам, ее как юриста возмущает «традиция безнаказанно оскорблять и позволять себе такие высказывания». Гордон отметила, что Смирнова можно привлечь к ответственности по статье 282 статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Политик Николай Травкин, в свою очередь, прокомментировал слова представителя РПЦ так: "Вообще-то, проститутка — женщина, отдающаяся за деньги. А бесплатная проститутка это все равно, что священник, не верящий в Бога. Что-то типа, вроде в рясе и похож на протоиерея, а послушаешь — обыкновенный хам трамвайный".
Напомним, протоиерей Смирнов известен своими скандальными высказываниями по самым разным поводам. Так, ранее он заявлял, что женщины "умом слабее мужчин", потом - что мужчины "слабы по своей генетике". А еще ранее протоирей сказал, что российским женщинам, которые не нашли в своей стране достойных мужей, надо искать свою любовь в Африке или в Китае. Тоже высказывание не самое этичное, согласитесь.
Высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоирея Дмитрия Смирнова о женщинах, идущих на гражданский брак, вызвало немалую волну критики в обществе. Люди требуют призвать представителя РПЦ к ответу.
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