Прогнозы тревожные: мы можем потерять соловьев

Соловьи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления. Как считают испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе, за последние 20 лет у этих птиц сократился размах крыльев — это адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды, пишет ВВС.

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Хотя птицы с меньшим размахом крыльев быстрее летают, им нужно меньше времени, чтобы свить гнездо, отложить яйца и обеспечить потомство едой, однако это снижает их способность совершать зимние миграции на длительные расстояния.

В связи с изменением климата, популяция соловьев заметно сократилась в некоторых частях Западной Европы. За последние десятилетия только в ряде районов Англии численность этих птиц сократилась на 90%.

Информация о климате в последнее время вызывает определенное напряжение, так как его изменения несут за собой проявление характеров различных стихий. То аномальная жара, то резкое похолодание, то обмеления рек, то жуткие наводнения. Люди, как могут, справляются с ситуациями, но... Наверное, что-то глобальное должно делаться в мировом разрезе, какие-то радикальные меры предприниматься, чтобы хотя бы человеческого влияния на природу становилось поменьше.

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По инф. rosbalt.ru

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