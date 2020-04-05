Прогнозы тревожные: мы можем потерять соловьев

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Соловьи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления. Как считают испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе, за последние 20 лет у этих птиц сократился размах крыльев — это адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды, пишет ВВС.
Хотя птицы с меньшим размахом крыльев быстрее летают, им нужно меньше времени, чтобы свить гнездо, отложить яйца и обеспечить потомство едой, однако это снижает их способность совершать зимние миграции на длительные расстояния.
В связи с изменением климата, популяция соловьев заметно сократилась в некоторых частях Западной Европы. За последние десятилетия только в ряде районов Англии численность этих птиц сократилась на 90%.
Информация о климате в последнее время вызывает определенное напряжение, так как его изменения несут за собой проявление характеров различных стихий. То аномальная жара, то резкое похолодание, то обмеления рек, то жуткие наводнения. Люди, как могут, справляются с ситуациями, но... Наверное, что-то глобальное должно делаться в мировом разрезе, какие-то радикальные меры предприниматься, чтобы хотя бы человеческого влияния на природу становилось поменьше.
А вот свежие, весьма тревожные, заголовки на тему:
Согласно закону, вступившему в силу 28 марта, Банк России будет аннулировать лицензии владельцев ценных бумаг, которые имеют нелегальный игорный бизнес. Новые правила помогут исключить незаконные организации и обезопасить население от негативного воздействия подобных заведений. В случае нарушения проведения лотерей и организацию незаконных азартных игр, владельцы ценных бумаг потеряют право предоставлять гемблинг-услуги.
Соловьи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления. Как считают испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе, за последние 20 лет у этих птиц сократился размах крыльев — это адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды, пишет ВВС.
Во время самоизоляции россияне активно смотрят фильмы и сериалы, на которые не хватало времени в повседневности. Оказалось, что самыми востребованными лентами у зрителей являются новинки проката и фильм «Заражение» Стивена Содерберга.
Ах, какая это была профессия! Мальчишки, и даже многие девчонки, мечтали с рюкзаками за плечами стирать белые пятна с геологических карт родины. В школах организовывали геологические походы. И ребята под руководством опытных геологов с удовольствием отправлялись в недальние маршруты, где их знакомили не только с образцами пород, но и с окружающей природой. Правда, тогда это никто не называл экотуризмом, просто была конкретная задача – научить школьников быть внимательнее к тому, что находится под ногами, познакомить с удивительным миром минералов, приохотить к поиску полезных ископаемых. О геологах слагали песни самые талантливые композиторы и поэты. В техникумы и вузы на геологические специальности конкурсы были – десятки человек на место! Хотя обучение было совсем не простым, и требования к учащимся и студентам предъявлялись весьма строгие…
Телепродюсер Марта Могилевская раскрыла тайны любовного треугольника, невольным героем которого она сама и стала. Среди участников этого конфликта личных отношений была Алла Пугачёва и музыкант Сергей Челобанов. По словам Марты, Алла Борисовна очень ревновала своего мужчину, хотя реальных оснований для этого не было.
В Польше в музей города Грубешова археологи передали клад массой около 5,5 кг, состоящий из почти 1800 серебряных монет. По мнению археологов, это одно из величайших сокровищ римского периода, обнаруженное на территории этой страны.
В мире, где в последние месяцы все более опасной становиться новая инфекция люди хотят знать, так есть ли жизнь после смерти. Ученые уже давно занимаются этим вопросом и вот недавно было проведено новое исследование, в котором были приведены новые доказательства.
На днях вышло большое интервью популярной российской певицы с украинскими корнями Лолиты Милявской украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В том числе артистка рассказала о нападении на её маму, которое произошло в Киеве.
"(...) Как это часто бывает в России, все начинается и заканчивается любимым поэтом Александром Пушкиным. "В разгар кризиса с коронавирусом давайте перечитаем его стихи, написанные во время эпидемии холеры, которая тогда поразила страну и вынудила его оставаться на карантине в сельской местности", - говорит Валерий Шиптов. Почти два столетия спустя, как и многие москвичи, этот 71-летний пенсионер недавно отправился на лоно природы, на дачу. Унаследованный от СССР загородный дом, расположенный вдали от города и его свода правил, служил спокойной гаванью для homosovieticus, сегодня он тоже остается излюбленным убежищем для многих россиян", - пишет корреспондент французской газеты La Croix Бенжамен Кенель.
Междисциплинарная группа японских ученых представила исследование, объясняющее описанный в древней литературе феномен. Источники от 620 года нашей эры сообщали о нем, как о ярком красном хвосте фазана, который пронесся по ночному небу над Японией.
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время своей болезни ответила на сообщения поклонников. Известно, что актриса сейчас восстанавливается после лечения серьезного онкологического заболевания в одной из клиник Подмосковья.
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление». Ранее его духовник 88-летний Илий (Ноздрин) облетел Москву и Петербург на самолете. Он также молился о прекращении эпидемии COVID-19 в России.
Новости о быстром распространении коронавируса заставляют людей подумать о своей безопасности, по возможности изолироваться и запастись необходимыми на время карантина продуктами. Но при этом трудно прогнозировать продолжительность пандемии и на длительный срок предвидеть свои потребности. Поэтому эксперты советуют не закупать продукты более чем на 14 дней, но при пополнении запасов каждый раз оптимизировать свои расходы, составлять списки самого необходимого и соблюдать правила безопасности при посещении магазинов.
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