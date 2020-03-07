Мировой океан к середине века может затопить восемь стран

Мировой океан к 2050 году может подняться на 0,5-2 м и затопить восемь стран. Жуткое стихийное бедствие погубит до 300 млн человек — втрое больше, чем предсказывалось ранее, информирует лайфстайл-портал Change со ссылкой на Nature Communications.

Судя по уточненной модели изменения климата CoastalDEM, катаклизмы затронут до 70% жителей Филиппин, Индии, Бангладеш, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Китая и Японии. В остальных местах мира вода тоже поднимется, но не так радикально, как там.

Наводнения в середине века могут убить 12 млн тайцев, 36 млн индийцев, 42 млн бангладешцев и 93 млн китайцев.

Ранее сообщалось, что под водой могут скрыться Лондон, Бангкок, Шанхай и Хьюстон.

Другие публикации об изменении климата (и о том, к чему это может привести) - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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