Ведущий Александр Беляев: Природа нам с вами трубит о чем-то, но мы пока далеки от понимания!

Погода в этом сезоне творит чудеса. Что же с ней происходит? На вопросы ответил ученый, кандидат географических наук Александр Беляев – человек, который долгие годы рассказывает нам с экрана телевизора о предстоящей погоде.

– Александр Вадимович, что случилось с погодой?

– Те вещи, которые сейчас происходят с природой, можно назвать аномалией. Победа тепла над холодом в последние годы все больше и больше. Этот процесс называется глобальным потеплением, он начал происходить не вчера и даже не позавчера, а с конца ХIХ века. Как мы уже говорили, погоде присуща некоторая изменчивость, но в последнее время деятельность человека сыграла глобальную роль в увеличении средней температуры.

– Как подобные природные катаклизмы влияют на состояние здоровья человека?

– Погодные изменения, безусловно, влияют на наше состояние. Я хотел бы обратить внимание всех сейчас на то, что происходит в мире. Мы все живем под впечатлением от коронавирусной инфекции в Китае, которая распространяется по всему миру, причем с огромной скоростью. (Напомним, что мы об этом писали):

Мы каждый день следим за тем, сколько еще человек заболело, сколько ушло в мир иной и какие страны затронуты этой инфекцией. Не является ли это неким показателем тех глобальных процессов, которые сейчас происходят? Например, причиной, из-за которой происходит глобальное потепление? Превышение нормы на градуснике и есть некий показатель того, что происходит в мире! Природа нам с вами трубит о чем-то, но мы пока далеки от понимания!

– Какая наша деятельность может влиять на изменение климата?

– Самая различная. В наших арктических районах зимняя температура на три градуса выше нормы. С точки зрения обывателя, минус тридцать четыре и минус тридцать семь – большой разницы нет на первый взгляд, но организм все равно чувствует любые колебания барометра. Ведь человек – создание, чувствительное к перемене погоды, а уж тем более климата. Если льды начнут таять в Северном Ледовитом океане, тогда плотность воды изменится. А это повлечет за собой другие последствия. Если все и дальше так продолжится, Гольфстрим – течение, которое в значительной мере определяет теплую Европу – может сменить направление. Пока благодаря Гольфстриму Европа еще сохранена. Но когда это течение из-за изменения плотности океанической воды повернет, то, дойдя до Европы, все будет окутано льдом.

– И животные тоже страдают...

– Конечно. Распустились подснежники в середине января. Если цветы распускаются в середине января, сможет ли к этому привыкнуть животный мир, который зимой привык уходить в спячку? Как себя чувствует медведь, который вынужден проснуться и искать себе пропитание? Для того чтобы найти себе еду, он меняет свои ареалы и вторгается на территорию, казалось бы, совершенно ему не присущую, он идет в город. Человек может жить в разных условиях, а сможет ли человек жить при плюс восьмидесяти градусах? Не знаю.

– Если и дальше так будет, то мы станем ходить круглый год в босоножках?

– И в босоножках будете ходить, и в валенках, и в чем хотите. И во времена Ивана Грозного в феврале коровки паслись на лугу. То есть абсолютно исключать этого не стоит. Вероятность того, что вы выйдете в следующем году на улицу в открытой обуви, больше, чем в этом году. Думаю, изменения, о которых вы говорите, произойдут не на нашей памяти, не на памяти наших детей, но это тенденция, к которой мы движемся. Мы никогда не дойдем до вселенского потопа, когда весь снег и лед на земле растают и мы будем жить на горе Арарат. Так что до того, когда все на земле будет покрыто водой, мы не доживем.

– Похоже, нам, как медведям с лисами, стоит менять привычный уклад жизни.

– Шведская девушка Грета Тунберг ратует за особый, щадящий режим учебы и работы, предложив сделать пятницы выходными. С одной стороны, ее приглашают выступить, а с другой – поднимают на смех и говорят: ну что же она призывает к тому, что нереально. Правильно делает! Пусть призывает к тому, что нереально.

– Знаю, что у вас проблемы со здоровьем. Как вы себя чувствуете?

– Мои желания в данном случае совершенно не учитываются. Все в значительной степени связано с возрастом. Когда человек молодой, он не обременен никакими болячками, организм у него работает как часы, он не чувствует скачков термометра, изменения ветра в ту или иную сторону. Я считаю, что все люди, особенно больные, к пожилому возрасту становятся метеозависимыми. Пожилые люди, которые страдают какими-то заболеваниями, чувствуют погоду куда более тонко. Я, безусловно, погоду ощущаю. Cегодня мое внутреннее состояние перевешивает все положительные и отрицательные эмоции, связанные с хорошей погодой. Мои болячки, к сожалению, сильно разгулялись. Пытаюсь с помощью врачей их дрессировать, но пока не очень получается, скорее они меня дрессируют. Я уже не двигаюсь, а лежу все время. Встаю только раз в неделю, когда еду в «Останкино». Медленно иду к машине, приезжаю в телецентр, дохожу до студии. Я занимаюсь этим, потому что ко мне очень хорошо относятся окружающие меня люди, они стараются всячески меня поддержать, тем самым создают мое внутреннее состояние, настроение, которое помогает мне бороться с любой непогодой.

Климат меняется и все больше и больше тревожит людей, ведь он вносит заметные коррективы в нашу жизнь:

И поэтому реагировать и что-то решать просто необходимо. Например, ученые предложили изменить высоту полета самолетов. Все это ради борьбы с глобальным потеплением. Пойдет ли на это авиация, посмотрим. А вообще, лишь бы варианты в итоге находились правильные, а то попусту можно упустить драгоценное время, которое потом будет играть против нас.

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...