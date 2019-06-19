Повышение детских пособий: по реальной нуждаемости?

Правительство РФ хочет увеличить до прожиточного минимума нынешние 50-рублевые пособия на детей от полутора до трех лет. Однако выделять эти субсидии будут только малоимущим семьям. О нововведениях рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник на заседании, посвященном реформе системы выплат по уходу за ребенком.

Как сообщает «Интерфакс», премьер назвал 50-рублевое пособие «историческим» и напомнил, что его ввели более 20-ти лет назад — в 1994 году — как временную меру. Сейчас эти деньги ничего, кроме раздражения и обиды, у получателей не вызывают.

Медведев описал предложение властей: повысить «детское пособие» до уровня регионального прожиточного минимума, но платить не всем подряд, а только тем, кто действительно нуждается. При этом рассчитывать доходы таких семей нужно будет, скорее всего, по отдельной методике.

Премьер добавил, что только по официальной статистике более половины многодетных семей живут за чертой бедности. По данным Минтруда, доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина. Поэтому, считает Медведев, помощь нужно распределять не «всем понемногу и поровну», а с учетом «реальной нуждаемости» и по адресному принципу. Он признал, что расходы бюджета на такие выплаты при новом подходе, конечно же, возрастут. Сам механизм выплат еще нужно разработать, добавил он.

Напомним, 13 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что более половины бедных семей в России — это семьи с детьми и многодетные семьи. Всего таких более 51%. А еще зимой в правительстве предложили пересмотреть критерии бедности, указывая, что сам термин «прожиточный минимум» был введен в 1992 году как временная мера.

Напомним, рождаемость в России падает последние пять лет. По данным Росстата,в 2016 году родилось 1,88 млн детей, в 2017-м — 1,69 млн, в 2018-м — 1,60 млн. Власти связывают падение рождаемости с бедностью российских семей. Так, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, более половины бедных семей в стране — семьи с детьми или многодетные. Между тем осенью прошлого года Голикова говорила, что маткапитал будут ежегодно индексировать, и его объем, заложенный в бюджет ПФР, к 2021 году вырастет до 489 тыс. рублей. Демографические проблемы страны велики - это отражается и в последних неутешительных прогнозах ООН.

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Заметим, что сам декларированный принцип "повышать пособия - но только самым бедным" — вполне укладывается в русло последних инициатив власти. Подобным образом, как известно, поступили с пенсиями - широко разрекламированные соцдоплаты достанутся лишь 12% пенсионеров – только самым бедным! И - сразу начинается круговерть вопросов "а кого считать бедным?". Этот "отбор в категорию бедняков" уже коснулся стариков, это, неизбежно, предстоит пережить и молодым родителям. Пока же власти спорят "о методиках"...

И в то же время

Минтруда и соцзащиты РФ предложило в проекте трехлетнего бюджета сократить более чем на 38 млрд рублей запланированный объем средств на предоставление материнского капитала. В Пенсионном фонде (ПФР) эту информацию подтвердили.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, предложение Минтруда подготовлено к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. В 2020 году срества на маткапитал предложено сократить на 18,28 млрд рублей (318,76 млрд рублей вместо прежних 337,045 млрд), в 2021-м году — на 19,89 млрд. В 2022 году предложено направить на маткапитал 298,87 млрд рублей.

В ПФР сказали, что сокращение бюджетных расходов на маткапитал действительно планируется. Но в дальнейшем параметры могут корректировать, если поступят данные о росте рождаемости. При этом на вопрос, не связана ли корректировка с уменьшением прогноза рождаемости, ПФР отказались ответить.

По инф. rosbalt.ru

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