Прогнозы ООН: человечество растет! А вот Россия — идет в минус... Тревожно!

Согласно новому демографическому докладу ООН, рассчитанному до 2100 года, численность населения Земли уже к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек.

За 30 лет жителей планеты станет на два миллиарда больше, чем сейчас, а к концу столетия этот показатель может увеличиться до 11 млрд человек.

Отдел народонаселения департамента ООН отмечает при этом сокращение темпов роста населения в отдельных регионах. Среди таких стран оказалась и Россия, где через 59 лет может остаться лишь 100 млн жителей вместо нынешних 145 млн. Однако есть и оптимистичный прогноз, согласно которому число россиян увеличится до 160 млн человек.

Кроме того, ООН прогнозирует старение населения РФ: медианный возраст повышается до 44 лет к 2035 году и далее останется в пределах 42—44 лет на протяжении последующих десятилетий.

Более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года составляют Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и США (в порядке убывания ожидаемого роста). При этом Индия уже к 2027 году может стать самой густонаселенной страной вместо Китая.

Проблемы демографии волнуют и другие институты. Например, в нашей стране лидеров по уровню рождаемости-смертности обозначил Росстат. На первом месте, как водится во многих сферах, Москва. В 2018 году столица прибавила на более чем 132 тысячи человек, а на 122 тысячи - уменьшилась. А в целом рождаемость по России падает, что заставляет "чесать затылок" разные структуры. РПЦ, например, озадачилась вопросом запрета абортов. Но надо ли идти на этот шаг? Быть может стоит обратить внимание на экономику? Ведь при стабильности и процветании, наверняка, и захотят рожать. Такое в практике уже когда-то было...

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