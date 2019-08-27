Полрегиона «на чемоданах»? Ну не хотят северяне жить рядом с московским мусором!

Если строительство мусорного полигона на станции Шиес в Ленском районе продолжится, 46,5% населения региона готовы покинуть Архангельскую область. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса на странице «ВКонтакте».

Как сообщила директор Центра социальных исследований «Фокус» Ольга Руссова, опрос был проведен в период с 17 по 25 августа. Участие в нем приняли 5831 человек — мужчины и женщины разных возрастов, проживающие в 25 муниципальных образованиях региона.

Согласно данным того же исследования, уверенность в том, что данный объект так и не будет построен, выразили 56,9% жителей области. В целом, 97,3% граждан оценивают экологическую обстановку в регионе, как неблагоприятную, а 81,9% выразили желание выйти на митинг против ввоза на территорию региона мусора из других субъектов РФ.

Напомним, что жители Архангельской области и Коми протестуют против появления в поселке Шиес мусорного полигона для Москвы. Экологические активисты, когда началось строительство, организовали свое дежурство на станции. После конфликта при установке забора вокруг стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области были задержаны девять активистов. Не остались равнодушны к данному мусорному вопросу и архангельские ученые. 11 из них подставили свои подписи в открытом письме с выражением протеста строительству в регионе полигонов для мусора из других территорий.

Архангельский регион вообще в последнее время часто звучал. И не только в связи с Шиесом. Но и с туманной и драматичной историей, связанной с радиацией:

В общем, людей в экологическом контексте можно пожалеть, вряд ли им позавидуешь. Но, наверное, все-таки не вся половина жителей региона действительно уедет. Ведь иногда от безысходности, невидения выхода из ситуации чего только в сердцах и не скажешь, и решительная позиция при этом тоже может быть обозначена. Моногим людям жить там дальше, подстраиваться или не подстраиваться под обстоятельства. Но мрачновато как-то пока вырисовывается их будущее...

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ