Официально признано: повышение радиации в Архангельской области было

В Росгидромете признали, что после взрыва на полигоне ВМФ под Северодвинском в Архангельской области радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Мы неоднократно писали об этой тревожной и непонятной истории - многие ведь сходятся во мнении, что "власти опять что-то темнят"...
Как уточняется, облако образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.
Кроме того, в Росгидромете подчеркнули, что отслеживали радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа. Сейчас радиационный фон в Северодвинске стабилизировался. В пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются, заверили в ведомстве.
Напомним, о взрыве на полигоне под Северодвинском стало известно 8 августа. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». 13 августа Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в 16 раз.
20 августа стало известно о том, что четыре станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере в России, перестали передавать свои данные в Международный центр данных в Вене. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговоры о радиоактивном облаке над Северодвинском абсурдны.
8 августа в результате взрыва у поселка Нёнокса Архангельской области на испытаниях, предположительно новейшей крылатой ракеты, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое пострадали. В СМИ появились сообщения о том, что у военных мог взорваться малогабаритный ядерный реактор. При этом информация о повышении радиоактивного уровня, опубликованная ранее на сайте местных властей, была оттуда быстро снята.
Однако общественные организации опасаются, что от жителей России скрыли информацию о том, какие радиоактивные вещества загрязнили атмосферу после инцидента на военном полигоне. Это, в частности, обеспокоило экологическую организацию «Гринпис России». Там считают важным установить, попала ли радиация в акваторию.
По словам экологов, Росгидромет сообщал, что доза гамма-излучения в день катастрофы была ненормальной: повысилась в 4-16 раз. Но о том, что ведомство «зафиксировало повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения, причем не только в Северодвинске (8 августа), но и в Архангельске в виде выпадений (уровень вырос 9 августа, значения оставались повышенными 10 и 11-го)», сообщено не было.
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