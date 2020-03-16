Политическая драма: сенатор Лукин был вынужден поддержать «Конституцию Путина». Теперь он покидает «Яблоко»

Сенатор от Тверской области Владимир Лукин после того, как в Совете Федерации проголосовал за принятие закона о внесении поправок в Конституцию, подал заявление о готовности выйти из партии «Яблоко» (эта партия поправки не поддерживает, а он является одним из ее сооснователей). Его письмо опубликовано в Twitter нижегородского отделения партии.

Лукин сообщил, что перед голосованием в Совете Федерации его официально проинформировали о том, что исполнительная власть Тверской области поддерживает «поправку к конституции и поручает транслировать это решение».

По словам сенатора, его личные взгляды никакого отношения к этой «правовой процедуре» не имеют. Свое решение выйти из партии Лукин объяснил тем, что данное голосование противоречит позиции, занимаемой партией «Яблоко».

Партия приняла его решение. Лукин перестал числиться в «Яблоко» с момента подачи заявления.

Владимир Лукин — один из основателей партии «Яблоко». Название партии образовано из первых букв фамилий основателей — Григория Явлинского, Юрия Болдырева и Владимира Лукина.

В 2004-2014 годах Лукин был уполномоченным по правам человека в России. В это время он не состоял ни в какой партии, но после ухода с поста вернулся в «Яблоко».

Единственным сенатором, проголосовавшим против закона о поправках в Конституцию, стал Вячеслав Мархаев из КПРФ

12 марта более двух третей регионов России выступили с поддержкой поправок в Конституцию. Согласно 136 статье основного закона РФ, поддержка как минимум двух третей региона является необходимым условием для внесения поправок в Конституцию.

10 марта Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему стать кандидатом в президенты в 2024 году.

11 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о поправках в Конституцию. В тот же день законопроект о поправках в Конституцию поддержал Совет Федерации.

Напомним, страсти вокруг Конституции разгораются нешуточные - ведь это, во многом, споры о будущем страны, которую мы все (пусть и по-разному) любим. О стране, в которой жить нашим детям и внукам:

Polit.ru

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