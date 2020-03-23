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Под Мурманском пятеро военных получили ранения. Боеприпас на складе взорвался...
По инф. Российской газеты   
23 Марта 2020 г.
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Под Мурманском на складе ракетно-артиллерийского завода произошел взрыв. Ранения получили пять человек. (И вновь происшествие на военном объекте... прим. МГ.)

Под Мурманском пятеро военных получили ранения. Боеприпас на складе взорвался...

Взрыв случился в микрорайоне Росляково, сообщили в экстренных службах. По предварительной версии, ЧП произошло из-за нарушений при обращении с боеприпасами. На этом складе хранятся снаряды разного калибра.

В пресс-службе Северного флота подтвердили, что взрыв произошел из-за несоблюдения правил безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. Ранены пятеро военнослужащих. Их жизни ничто не угрожает.

Проводится служебное расследование.

Происшествия на военных объектах, к сожалению, время от времени, но случаются. И это очень тревожно, ведь последствия у них нешуточные... Так, в минувшем году произошли взрывы на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске. Пострадали более 100 человек. А уже в конце июня прогремели взрывы на военных складах в городе Арыс на юге Казахстана. Они привели к травмированию, как минимум, 89 человек, один из которых скончался. Другое серьезное происшествие случилось в красноярском Ачинске. Запасы оружия - тяжкое наследие "гонки вооружений", продолжающейся между странами и поныне...

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