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Взрывы в Дзержинские: пострадавших — более 80 человек
По инф. rosbalt.ru   
02 Июня 2019 г.
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Саперы инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области обследовали территорию завода «Кристалл» в Дзержинске, где накануне произошли взрывы.  Сообщается, что при проверке не нашли взрывоопасных предметов, которые могли бы угрожать жизням людей (т.е., видимо — взорвалось все, что могло взроваться, - прим. ред).

По последним данным, в результате двух взрывов на предприятии пострадали 82 человек, 15 из них госпитализированы.

Отмечается, что среди пострадавших — 38 работников завода, остальные являются местными жителями. Одна пациентка в тяжелом состоянии, еще 14 в состоянии средней степени тяжести.

С огнем на территории ГосНИИ боролись более 400 спасателей, пожар ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

  • Несколько взрывов произошли 1 июня в цехе полимеров, который был полностью уничтожен огнем. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

По инф. rosbalt.ru

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