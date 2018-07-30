Занимается ли Пугачева чёрной магией?

Когда человек сталкивается с какими-то трудностями, которые ему трудно принять, он пытается объяснить это следствием какого-то магического воздействия. Так, например, бывшая жена Владимира Кузьмина заявляет, что Пугачева в своё время увела её мужа, используя чёрную магию.

Первой женой Кузьмина была Татьяна Артемьева. В браке у них родились трое детей, и она даже писала ему стихи для песен. Однако через несколько лет супруг ушёл от Татьяны к Алле Борисовне. Артемьева долгое время не могла понять, почему это произошло. И вот недавно рассказала своё видение этой запутанной истории. Ведь, чтобы бросить жену с тремя детьми действительно должна быть серьёзная причина. По её словам, здесь не обошлось без чёрной магии. Татьяна уверена, что Пугачева просто приворожила её мужа. Она даже уверяет, что имеет свидетелей того, что Примадонна продала душу дьяволу, чтобы навсегда остаться молодой и привлекательной. Снять приворот в то время она не могла, так как с трудом находила деньги на содержание детей.

Несчастная мать обвиняет Пугачёву и в гибели своих детей. Так получилось, что Степан, спасаясь из горящей квартиры, разбился выпав из окна. А его сестру убил её любимый человек. Стоит ли все беды семьи Артемьевой списывать на ворожбу? Ведь 63-летний Кузьмин был трижды женат и крутил очень много романов, о которых все знали. Просто его связь с Аллой Борисовной стала более известна и обсуждаема, чем другие. Кроме того, встречаясь с Пугачевой он ей также изменял, а это уже не похоже на приворот. Да и сама певица последнее время заметно постарела, а значит, никакой вечной молодостью она не обладает.

У певца есть ещё две дочери и приемный сын. Он также гастролирует по стране и пишет новые композиции, как на русском, так и на английском языке. Сейчас он женился на Екатерине Трофимовой, которая младше него на 27 лет и чувствует себя вполне счастливым человеком. Хотя и жалеет, что его жизнь и жизнь его близких сложилась не так, как хотелось.

А что вы думаете об этой истории? И вообще, допускаете хотя бы на долю процента вероятность существования "черной магии", чай не в XVI веке живем?

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