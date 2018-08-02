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Миссия невыполнима: Том Круз – незаменим?
По инф. variety.com   
02 Августа 2018 г.
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После прохладного принятых «Сделано в Америке», новой «Мумии» и «Джека Ричера: Никогда не возвращайся», «Миссия невыполнима: Последствия» становится знаком того, что звезда блокбастеров вернулась в форму. Приближающийся к шестому десятку Том Круз доказывает, что все еще готов сорвать банк.

«Миссия невыполнима: Последствия» становится знаком того, что звезда блокбастеров вернулась в форму. Приближающийся к шестому десятку Том Круз доказывает, что все еще готов сорвать банк

По всему миру фильм собрал 162.7 миллионов долларов, и новая серия франшизы считается самой успешной. Она могут похвастаться не только кассовыми сборами, но и тем, что стала любимицей как критиков, так и зрителей. Возможно, успех заключается в том, что «Миссия невыполнима: Последствия» успешно опирается на славу своего самого известного актера, что в наше время становится все сложнее и сложнее сделать, отмечает variety.com.

Но Том Круз и «Миссия невыполнима» стали неразрывно связанными, сложно представить эту линейку фильмов без него. Ранее поступали слухи о том, что Круза могут заменить молодым и менее затратным Джереми Реннером, но этот план, если он вообще был, не был приведен в исполнение. Актер даже не появился в новом фильме.
В любом случае, Тома Круза бы не хватало всем. С того момента, как «Миссия невыполнима» прокатилась по кинотеатрам впервые, прошло 20 лет, и за это время он утвердил себя как одну из немногих оставшихся звезд экшена. И даже перелом руки во время съемок многочисленных опаснейших трюков к «Последствиям» 56-летнего Тома Круза не останавливает.

Фильмография Тома Круза: лучшие роли

  • Человек дождя (1988)
  • Последний самурай (2003)
  • Интервью с вампиром (1994)
  • Грань будущего (2014)
  • Несколько хороших парней (1992)
  • Далеко-далеко (1992)
  • Особое мнение (2002)
  • Рожденный четвертого июля (1989)
  • Ванильное небо (2001)
  • С широко закрытыми глазами (1999)

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