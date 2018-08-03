Семейные проблемы не обходят и "звезд". Из признаний Меладзе — и Долиной

Недавно 53-летний Валерий Меладзе открыл секрет своей счастливой семейной жизни. По мнению певца, ни одна семья не может обойтись без конфликтов, обид и ссор. Главное не делать из них трагедию и стараться найти общий язык. Меладзе также иногда ссорится со своей женой Альбиной Джанабаевой, но знает как быстро достичь примирения. Артист, как настоящий джентльмен, практически всегда первым идёт мириться. К тому же, он знает какие цветы подарить своей любимой женщине, чтобы она мигом забыла все обиды. Обычно дарит ей много ромашек или васильков, но бывает достаточно и одного маленького необычного цветка. Также их объединяют дети, которые в самые трудные моменты напоминают, что нужно любить и заботиться друг о друге.

Однако не все так хорошо справляются с семейными проблемами, не допуская кризиса в отношениях. Например, у 62-летней Ларисы Долиной явные проблемы с супругом. Она давно не появлялась с ним в обществе и ходят слухи, что он ей изменял. Скорей всего поэтому они сейчас не общаются и живут отдельно. Брак с Ильей Спицыным продержался почти 20 лет. Сейчас же даже соседи певицы подтвердили, что уже около года Илья не проживает с супругой.

Видимо на нервной почве Долина перестала следить за фигурой и сильно поправилась. Хотя сама артистка уверяет, что просто больше не придерживается диет, как это было раньше.

Поклонники певицы уверены, что она отойдет от шока после предательства мужа и скоро снова поразит прекрасной фигурой. Возможно для этого снова придётся вспомнить свою кефирную диету, которая выручала не только Долину, но и многих женщин, последовавших её примеру. И обязательно найдётся мужчина, который оценит новый образ певицы и сделает её счастливой. Вот такие испытания иногда подкидывает жизнь. Главное не сломаться и продолжать идти вперёд. Не так ли?

Ну а этот снимок — просто шутка, чтобы подразнить поклонников замечательных певцов, увидивших знакомые фамилии в одном заголовоке. Нет-нет, это просто случайное фото, без всякого намека "на обстоятельства". Оставим этим шалости "желтой прессе"!

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