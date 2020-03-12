По пробкам на дорогах Петербург обогнал саму Москву!

Американская аналитическая компания Inrix опубликовала рейтинг 900 городов мира, с самыми долгими пробками. В рейтинге за первые месяцы этого года Петербург занял 11 место, обогнав даже Москву, которая расположилась на 17-й строчке.

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В общей сложности петербургские автомобилисты с начала года промаялись в пробках 151 час. Средняя скорость передвижения в этот момент составила 22,5 км/ч. В Москве эти показатели составляют 128 часов и 24 км/ч соответственно.

В ТОП-50 из российских городов также попали Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и Краснодар (34, 36, 41, 48).

По загруженности дорог Северную столицу обогнали такие мировые мегаполисы, как Бостон, Чикаго, Лондон, Париж, Рим, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Богота, Мехико.

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По инф. rosbalt.ru

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