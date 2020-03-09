Энтузиасты смогли восстановить советский внедорожник «Москвич-415С»

Энтузиасты за три года восстановили единственный в своем роде «Москвич-415С».

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Советский автомобиль многие годы простоял под открытым небом в Калужской области. Теперь посмотреть на уникальный внедорожник можно на выставке «Олдтаймер-Галерея» в московском парке Сокольники.

Полноприводный «Москвич-415С» был создан в 1973 году и является преемником легкого внедорожного автомобиля «Москвич-415». Внедорожник построен на легкой раме и имеет открытый кузов с накрытым тентом. Модель получила изменённое оформление передней части кузова, более мощный двигатель «Москвич-412», работающий в связке со специально разработанной четырехступенчатой механической коробкой передач.

В 1974 году АЗЛК в очередной раз модернизировали свое детище и присвоили индекс -2150. Автомобилем заинтересовались в вооруженных силах и сельском хозяйстве. «Москвич» должен был составить конкуренцию «Ниве», которую в те годы впервые представил Волжский автомобильный завод.

Но «Москвич-2150» не выдержал конкуренцию с «Нивой», так и не получил финансирования от Министерства автомобильной промышленности. Советское правительство отдало приоритет тольяттинской разработке и решило не запускать одновременно производство двух внедорожных автомобилей.

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