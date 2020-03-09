ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...

Энтузиасты смогли восстановить советский внедорожник «Москвич-415С»

По инф. "Российской газеты"   
09 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Энтузиасты за три года восстановили единственный в своем роде «Москвич-415С».

Энтузиасты смогли восстановить советский внедорожник «Москвич-415С»

Советский автомобиль многие годы простоял под открытым небом в Калужской области. Теперь посмотреть на уникальный внедорожник можно на выставке «Олдтаймер-Галерея» в московском парке Сокольники.

Полноприводный «Москвич-415С» был создан в 1973 году и является преемником легкого внедорожного автомобиля «Москвич-415». Внедорожник построен на легкой раме и имеет открытый кузов с накрытым тентом. Модель получила изменённое оформление передней части кузова, более мощный двигатель «Москвич-412», работающий в связке со специально разработанной четырехступенчатой механической коробкой передач.

В 1974 году АЗЛК в очередной раз модернизировали свое детище и присвоили индекс -2150. Автомобилем заинтересовались в вооруженных силах и сельском хозяйстве. «Москвич» должен был составить конкуренцию «Ниве», которую в те годы впервые представил Волжский автомобильный завод.

Но «Москвич-2150» не выдержал конкуренцию с «Нивой», так и не получил финансирования от Министерства автомобильной промышленности. Советское правительство отдало приоритет тольяттинской разработке и решило не запускать одновременно производство двух внедорожных автомобилей.

  • Другие новости (и из России, и из других уголков мира) для наших читателей за рулем — по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 