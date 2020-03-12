За сколько времени в России можно накопить на машину?

Эксперты сопоставили среднюю стоимость автомобиля на вторичном рынке со среднероссийской зарплатой в начале 2020 года, чтобы выяснить, сколько времени нужно копить россиянам на покупку автомобиля. Оказалось, что в среднем по стране на это потребуется почти год.

Как говорится в исследовании «Авито Авто», которое оказалось в распоряжении «Российской газеты», в начале 2020 года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке России составила 429 тыс. рублей, а средняя зарплата — почти 39 тыс. рублей в месяц.

Чтобы накопить на авто, российской семье в среднем потребуется 11 месяцев при условии, что на это будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц). При этом за год рост средней цены автомобиля (+6%) оказался более существенным, чем увеличение средней зарплаты (+2%), что повлияло на среднероссийский срок накопления на машину — спустя год он остался прежним.

В 10 из 23 рассматриваемых городов отмечен рост периода накопления, в пределах одного месяца. Еще в 10 срок за год не изменился.

Только в трех крупнейших городах накопить на автомобиль в этом году получится быстрее: в Волгограде на 2 месяца, в Екатеринбурге и Красноярске можно стать обладателем машины на 1 месяц раньше. Уменьшение срока накопления в Волгограде и Екатеринбурге связано с повышением средней зарплаты в городах — на 13% и 7% соответственно. При этом в Красноярске оплата труда спустя год не изменилась, однако снизилась стоимость автомобиля — в среднем по городу на 2% за год.

Быстрее всего на покупку автомобиля смогут накопить жители Омска — в среднем 10 месяцев. Далее следует Санкт-Петербург, где придется откладывать на приобретение авто чуть меньше года. Дольше всего копить приходится жителям Иркутска — срок накопления составляет 15 месяцев. По 14 месяцев на накопление уйдет у ростовчан, краснодарцев и самарчан.

Самые доступные машины продаются в Омске (в среднем 351 тыс. рублей) и Ульяновске (369 тыс. рублей). А вот самые высокие цены отмечены в Москве, где средний ценник авто составляет чуть более 702 тыс. рублей.

По итогам 2019 года самой продаваемой моделью на вторичном рынке страны стала Lada Priora со средней ценой почти 221 тыс. рублей.

Представители топ-5 профессий (строительство, транспорт и логистика, автомобильный бизнес, транспорт и сырье, продажи), которые были наиболее востребованы в течение прошлого года, смогут накопить на такую модель за срок, не превышающий семь месяцев (продавцы). При этом работникам строительной отрасли, которая стала самой высокооплачиваемой сферой в России по итогам 2019 года, хватит четырех месячных окладов.

Полезные и интересные ссылки для тех, кто уже за рулем и кто только планирует - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...