Петербуржцы спасают деревья от массовой вырубки

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Авторы документа напомнили, что губернатор внес в закон о зеленых насаждениях поправки, которые, по мнению активистов, угрожают деревьям, высаженным на петербургских улицах.
«Губернатор Санкт-Петербурга Беглов А.Д. внес поправки в закон „О зеленых насаждениях“, где говорится о том, что нельзя высаживать деревья в охранных зонах сетей (подземные коммуникации и пр.). Друзья, этого нельзя допустить, ведь нашем городе каждая улица является одной сплошной охранной зоной! Также в законе есть правка, которая признает все деревья с любым наклоном аварийными. И если их вырубят, то новых деревьев на их месте не появится, потому что все газоны на улицах попадают в охранную зону сетей. Это приговор Петербургу!» — говорится в петиции.
Защитники деревьев считают, что если поправки будут приняты, улицы Петербурга станут абсолютно серыми.
«Пришло время спасать уличные деревья! Перед нами есть пример озеленения Москвы, где ни сети, ни асфальт не являются помехой озеленению. Деревья улучшают качество нашей жизни, создают уют, украшают город, делают воздух и улицы в городе чище и свежее», — отметили активисты.
За два дня подпись под петицией поставили около 2 тыс. человек.
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