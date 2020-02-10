На защиту Муринского парка от застройки вышли... снеговики

Жители Петербурга провели очередную акцию в защиту Муринского парка от застройки. Активисты слепили накануне несколько снеговиков, ставших участниками пикета.

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Вдоль строительного забора, установленного застройщиком, выстроились снежные фигуры с плакатами: «Хватит уничтожать Муринский парк», «Берегите природу — мать вашу!», «Жителям нужен парк, а не уплотнительная застройка».

Главным «героем» стал двухметровый Снеговик Свободы. На его голове красуется корона из морковок, а надпись на плакате гласит: «Позор спорту, который развивается за счёт уничтожения парка».

Строительный забор компания «Анна Нова» установил в парке летом 2019 года. «За забором до сих пор лежат порубленные березы и вязы (около 75 деревьев)», — сообщили активисты.

Пользователи соцсетей в комментариях поддержали защитников парка. «Если копнуть глубже, то это дикий абсурд. Зачем уничтожать живую природу, чтоб потом бегать по искусственной траве и упражняться на тренажерах? А понятно зачем. Живая природа бесплатна для народа (не считая изымаемые из гражданских налогов средства на уход за ней), а Нова-Арена, должно быть, не часто делится бесплатными абонементами», — отметили подписчики.

Пикеты против вырубки деревьев и застройки Муринского парка ведутся с лета прошлого года. Люди требуют отменить разрешение на строительство и вернуть участку парка статус зеленых насаждений общего пользования. Также жители настаивают на переносе стройки в другое место. Конечно, многих вдохновляет история из Екатеринбурга, где местным жителям удалось отстоять сквер от строительства православного храма). Но власти в городах и регионах как-то не спешат извлекать уроки из ситуаций, доводящих людей до открытого разочарования и недовольства порядками в стране...

По инф. rosbalt.ru

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