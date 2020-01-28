Тюменцы против выселения из зеленого района. И просят не сносить их дома!

Жители поселка Матмасы под Ярково вышли на акцию протеста против сноса их домов. (Люди живут в экологически благополучном районе с инфраструктурой, и их вполне можно понять. - прим. МГ.)

Как сообщает 72.RU, в 2016 году чиновники приняли решение о расселении 40 домов в поселке и выплате им компенсаций за жилье. Однако люди уверены, что компенсации не будут справедливыми. В частности, одну из жительниц выселили из трехкомнатной квартиры, заплатив всего 1,7 млн рублей — женщине пришлось купить однокомнатную квартиру и кредит на переезд и т.п.

Остальные жители на такие условия не согласны и устраивают протесты. Очередная акция прошла в выходные. Селяне сравнивают ситуацию с возвращением крепостного права.

«Это частный сектор. Люди купили землю, платят налоги, а меня просто берут и с землей продают», — возмутилась одна из протестующих.

«Матмасы — прекрасный район. Он зеленый. Рядом находятся больницы, детский сад, в который ходят дети и со всего Мысса и со всего Звездного городка и всем хватает места. Рядом находятся две школы: 48 и 96», — пояснила жительница Матмас Анастасия. По ее мнению, привлекательность территории и стала поводом для расселения ради многоэтажной застройки.

Как заявила Накануне.RU спикер главы Тюмени Гульнара Сидоркина, протесты якобы начались из-за мошенников, которые предлагают низкие цены на расселение. При этом она признала, что ситуация усугубляется недостаточной информированностью граждан. По ее словам, сейчас идет расселение второй очереди, а протестуют люди из седьмой-восьмой очереди, которых будут переселять через 7-8 лет. По словам чиновницы, им условия объяснят позднее. Размер компенсаций она не прокомментировала.

Напомним, по всей России все активнее звучат голоса людей, в отношении которых государство не выполняет принятых на себя обязательств. Все это никак не способствует миру и согласию между гражданами и властью:

По инф. rosbalt.ru

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