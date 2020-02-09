Активистам удалось остановить стройку в заповедники Утриш!

Администрация заповедника Утриш сообщила о демонтаже конструкций глэмпинга на побережье. Как рассказала координатор движения «Спасем Утриш» Мария Рузина, защитники природы удовлетворены этими шагами руководства заповедника, но ждут подтверждений.

Напомним, что в 2009—2010 годах в ряде регионов прошла волна акций протеста экозащитников против попыток арендаторов утришских лагун построить рекреационные объекты в этой местности. Конфликт получил общероссийский резонанс.

построить рекреационные объекты в этой местности. Конфликт получил общероссийский резонанс. В январе 2020 года новую тревогу экологов вызвали сообщения о том, чтоб в заповеднике Утриш опять началось строительство рекреационного объекта — глэмпинга. Экологи считают, что антропогенное воздействие приведет к деградации почвы, гибели растительного покрова, засыханию фисташек и можжевельников.

Общественница уточнила, что сейчас в заповеднике выпал снег и добраться туда, чтобы достоверно проверить информацию, некому. Из официального сообщения дирекции заповедника следует, что специалисты признали обоснованность претензий экозащитников. «По результатам обследования, действительно, были выявлены факты установки каркасов между фисташками. По итогам работы комиссии принято решение о демонтаже данных конструкций», — говорится в информации дирекции.

«Я написала пресс-секретарю заповедника и запросила фотоснимки не только процесса демонтажа, но и фотографии с холма „до и после“. Мы будем рады, что, наконец, восстанавливается сотрудничество с обновленной дирекцией заповедника. Но радоваться мы будем тогда, когда придут фотографии лесной части лагуны, освобожденной от глэмпов и стройматериалов. Надеемся, что обещания будут выполнены», — сказала Мария Рузина.

Она уточнила, что к руководству заповедника и фирм, которые там работают, еще остаются вопросы. «Мы выступаем за то, чтобы в заповеднике была научная и просветительская база. Но мы очень встревожены коммерческим направлением», — отметила Мария Рузина.

Активисты-экологи поднимаются на защиту природных объектов повсеместно (и это частенько не нравится властям, которые усматривают за этим "политику" - а попросту потворствуют хищническим бизнес-планам и боятся "как бы чего не вышло"). Наш портал для пожилых-неравнодушных постоянно следит за подобными историями:

По инф. rosbalt.ru

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