ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Новости
  • Новости
СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Пенсионерка хранила дома миллион. К ней пришли «газовщики» и... вы уже обо всем догадались!
По инф. rosbalt.ru   
29 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

У жительницы Сестрорецка украли крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД РФ, неизвестные пришли в квартиру к пожилой женщине под предлогом проверки газового оборудования. После этого пенсионерка обнаружила пропажу 1 млн рублей.

Пенсионерка хранила дома миллион. К ней пришли «газовщики» и... вы уже обо всем догадались!

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Увы, пожилые люди отличаются повышенной легковерностью - и становятся жертвами мошенников и грабителей, втирающимся к ним в доверие (а они еще те психологи!):

Но в данном случае надо еще раз обратить внимание на подробность: пожилая женщина хранила дома изрядную сумму наличными (вероятно, не доверяя банкам - где можно и на депозит положить, и даже "наличку" в банковскую ячейку спрятать). Но ведь это... очень рискованно! Вот еще одна история, очень напоминающая описанный эпизод:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 