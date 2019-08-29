Пенсионерка хранила дома миллион. К ней пришли «газовщики» и... вы уже обо всем догадались!

У жительницы Сестрорецка украли крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД РФ, неизвестные пришли в квартиру к пожилой женщине под предлогом проверки газового оборудования. После этого пенсионерка обнаружила пропажу 1 млн рублей.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Увы, пожилые люди отличаются повышенной легковерностью - и становятся жертвами мошенников и грабителей, втирающимся к ним в доверие (а они еще те психологи!):

Но в данном случае надо еще раз обратить внимание на подробность: пожилая женщина хранила дома изрядную сумму наличными (вероятно, не доверяя банкам - где можно и на депозит положить, и даже "наличку" в банковскую ячейку спрятать). Но ведь это... очень рискованно! Вот еще одна история, очень напоминающая описанный эпизод:

По инф. rosbalt.ru

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