Еще один способ обмана стариков: «пошлина за перерасчет пенсии»

Петербургские полицейские задержали двоих мошенников, которые под видом работников государственной организации выманивали деньги у пенсионеров.

Преступники предлагали пожилым людям компенсацию за перерасчет пенсии, а взамен просили оплатить пошлину. Таким образом они похитили более 300 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, раскрыто 18 эпизодов мошенничества.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов незаконной деятельности злоумышленников.

Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Увы, пожилые граждане - иногда располагая неплохими накоплениями! - бывают очень легковерны. Вместо того, чтобы хотя бы проконсультироваться с родственниками и знакомыми, они расстаются со своими сбережениями, передавая их в руки мошенников:

По инф. rosbalt.ru

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