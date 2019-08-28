Столичной старушке очень хотелось «стать инвестором»... Спасибо, банк уберег от мошенников!

В Дубне Московской области задержаны двое мошенников, которые едва не уговорили местную пенсионерку отдать им крупную сумму денег в качестве инвестиций.

Так, по данным ГУ МВД по Московской области, один из них познакомился с 75-летней пенсионеркой на улице под предлогом продажи постельного белья. Она сделала у него заказ и сообщила свой домашний адрес для доставки товара. Когда мужчины приехали к ней домой, то предложили инвестировать деньги в их финансовую деятельность под проценты. Чтобы у женщины не возникли сомнения в их платежеспособности, они продемонстрировали ей 3,5 млн руб. наличными.

Пенсионерка сочла данное предложение выгодным и поехала в банк, чтобы получить 1,4 млн руб., лежащие у нее на счету. Однако там женщине отказали в выдаче денег без предварительной заявки. Кроме того, сотрудница банка заметила странное беспокойство в поведении женщины и обратилась в полицию. В результате полиция задержала мошенников в квартире пенсионерки, где они ждали ее с деньгами. При личном досмотре у мужчин нашли сувенирную печатную продукцию в виде Билетов Банка России на сумму свыше 3,5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Увы, пожилые граждане - иногда располагая неплохими накоплениями! - бывают очень легковерны. Вместо того, чтобы хотя бы проконсультироваться с родственниками и знакомыми, они расстаются со своими сбережениями, передавая их в руки мошенников:

По инф. rosbalt.ru

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